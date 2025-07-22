22 июля 2025

Суд отказался смягчать приговор матери из ХМАО, насмерть избившей младенца

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Апелляционный суд оставил в силе приговор матери, которая до смерти избила 11-месячного сына
Апелляционный суд оставил в силе приговор матери, которая до смерти избила 11-месячного сына Фото:

Апелляционная инстанция отказалась смягчать наказание жительнице Лангепаса (ХМАО), осужденной за убийство 11-месячного сына. Об этом сообщил telegram-канал «Суды Югры».

«Второй апелляционный суд общей юрисдикции оставил без изменения приговор суда ХМАО в отношении жительницы города Лангепаса, осуждённой за убийство с особой жестокостью своего 11-месячного сына», — говорится в сообщении.

На слушании женщина утверждала, что не намеревалась убивать ребенка и просила отменить приговор, называя наказание чрезмерным. Однако суд сочёл выводы первой инстанции обоснованными.

В марте окружной суд признал женщину виновной в умышленном причинении смерти малолетнему сыну в состоянии алкогольного опьянения. Она получила 10 лет колонии общего режима.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Апелляционная инстанция отказалась смягчать наказание жительнице Лангепаса (ХМАО), осужденной за убийство 11-месячного сына. Об этом сообщил telegram-канал «Суды Югры». «Второй апелляционный суд общей юрисдикции оставил без изменения приговор суда ХМАО в отношении жительницы города Лангепаса, осуждённой за убийство с особой жестокостью своего 11-месячного сына», — говорится в сообщении. На слушании женщина утверждала, что не намеревалась убивать ребенка и просила отменить приговор, называя наказание чрезмерным. Однако суд сочёл выводы первой инстанции обоснованными. В марте окружной суд признал женщину виновной в умышленном причинении смерти малолетнему сыну в состоянии алкогольного опьянения. Она получила 10 лет колонии общего режима.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...