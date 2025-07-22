Суд отказался смягчать приговор матери из ХМАО, насмерть избившей младенца

Апелляционная инстанция отказалась смягчать наказание жительнице Лангепаса (ХМАО), осужденной за убийство 11-месячного сына. Об этом сообщил telegram-канал «Суды Югры».
«Второй апелляционный суд общей юрисдикции оставил без изменения приговор суда ХМАО в отношении жительницы города Лангепаса, осуждённой за убийство с особой жестокостью своего 11-месячного сына», — говорится в сообщении.
На слушании женщина утверждала, что не намеревалась убивать ребенка и просила отменить приговор, называя наказание чрезмерным. Однако суд сочёл выводы первой инстанции обоснованными.
В марте окружной суд признал женщину виновной в умышленном причинении смерти малолетнему сыну в состоянии алкогольного опьянения. Она получила 10 лет колонии общего режима.
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