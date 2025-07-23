Daily Mail: сотрудники Пентагона просят об отставке своего начальника

Чиновники Пентагона готовят коллективное письмо с требованием отставки министра обороны США Пита Хегсета. Об этом сообщает одна из британских газет со ссылкой на собственные источники в оборонном ведомстве. По данным издания, с мая черновики письма распространяются среди военного и гражданского руководства министерства.
«Некоторые чиновники Пентагона предпринимают попытки объявить Пита Хегсета непригодным для должности министра обороны», — пишет Daily Mail. Цель обращения — донести до общественности мнение, что Хегсет «не понимает, что делает».
В письме, по информации газеты, содержатся жалобы на политизированный характер принятия решений, снижение морального духа среди сотрудников, «дисфункцию» в работе ведомства и напряженную атмосферу, вызванную стремлением министра пресекать инакомыслие. Собеседники издания также сообщили о недовольстве тем, что Хегсет уделяет большое внимание своему публичному имиджу: в Пентагоне появилась гримерная, министр устраивает постановочные фотосессии с военными и вводит новые правила по внешнему виду и уходу за собой для личного состава.
Опасаясь увольнения и преследования со стороны администрации президента США Дональда Трампа, инициаторы обращения планируют опубликовать письмо не ранее следующей недели. Официальный представитель Пентагона Шон Парнелл назвал ситуацию «дворцовыми интригами» и «раздутыми сплетнями ведущих СМИ», добавив, что подобные сообщения не вызывают интереса у американцев.
В апреле бывший пресс-секретарь Минобороны США Джон Уллиот выразил мнение, что глава Пентагона Пит Хегсет может в ближайшее время покинуть свой пост на фоне масштабных утечек данных и увольнений в ведомстве. Уллиот отметил, что маловероятно, чтобы Хегсет смог сохранить свою должность надолго, пишет RT. По словам бывшего пресс-секретаря, в Минобороны сложилась ситуация «полного хаоса».
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