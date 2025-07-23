Екатеринбургская модель Дарья Погадаева побывала на свадьбе у блогера-миллионника Михаила Литвина и Адель Вейгель в усадьбе Villa Michetti (Подмосковье). Снимками с торжества девушка поделилась на своей странице в Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).
«Самая красивая свадьба 2025», — подписала Погадаева видео со свадьбы. Гостями мероприятия, которое вел актер Дмитрий Нагиев, стали десятки звезд. А выступили для молодоженов рэперы Гуф, Icegergert, Macan, Леван Горозия и Navai.
По данным telegram-канала Shot, праздник Литвиным обошелся примерно в 100 миллионов рублей, из которых 40 миллионов — подарок жене — новый Lamborghini Urus. Стоимость аренды виллы начинается от двух миллионов. Еще около 10 миллионов могло уйти на оформление, столько же ушло на гонорар Нагиева. В меню вечера были салаты с креветками и авокадо, утиной грудкой, стейки из говядины и лосося и дорогой алкоголь.
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