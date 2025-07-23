Екатеринбургская модель посетила дорогущую свадьбу блогера-миллионника. Фото, видео

Модель из Екатеринбурга Погадаева посетила свадьбу блогера Литвина
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
На свадьбе Литвин подарил супруге Lamborghini Urus
На свадьбе Литвин подарил супруге Lamborghini Urus Фото:

Екатеринбургская модель Дарья Погадаева побывала на свадьбе у блогера-миллионника Михаила Литвина и Адель Вейгель в усадьбе Villa Michetti (Подмосковье). Снимками с торжества девушка поделилась на своей странице в Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Самая красивая свадьба 2025», — подписала Погадаева видео со свадьбы. Гостями мероприятия, которое вел актер Дмитрий Нагиев, стали десятки звезд. А выступили для молодоженов рэперы Гуф, Icegergert, Macan, Леван Горозия и Navai.

По данным telegram-канала Shot, праздник Литвиным обошелся примерно в 100 миллионов рублей, из которых 40 миллионов — подарок жене — новый Lamborghini Urus. Стоимость аренды виллы начинается от двух миллионов. Еще около 10 миллионов могло уйти на оформление, столько же ушло на гонорар Нагиева. В меню вечера были салаты с креветками и авокадо, утиной грудкой, стейки из говядины и лосося и дорогой алкоголь.

Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Екатеринбургская модель Дарья Погадаева побывала на свадьбе у блогера-миллионника Михаила Литвина и Адель Вейгель в усадьбе Villa Michetti (Подмосковье). Снимками с торжества девушка поделилась на своей странице в Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). «Самая красивая свадьба 2025», — подписала Погадаева видео со свадьбы. Гостями мероприятия, которое вел актер Дмитрий Нагиев, стали десятки звезд. А выступили для молодоженов рэперы Гуф, Icegergert, Macan, Леван Горозия и Navai. По данным telegram-канала Shot, праздник Литвиным обошелся примерно в 100 миллионов рублей, из которых 40 миллионов — подарок жене — новый Lamborghini Urus. Стоимость аренды виллы начинается от двух миллионов. Еще около 10 миллионов могло уйти на оформление, столько же ушло на гонорар Нагиева. В меню вечера были салаты с креветками и авокадо, утиной грудкой, стейки из говядины и лосося и дорогой алкоголь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...