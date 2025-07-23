Можно ли пользоваться WhatsApp* и Instagram** в рабочих целях после нового закона об экстремизме

Если россиянин использует WhatsApp (принадлежит организации Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной) и Instagram (признана экстремистской и запрещена в России и также принадлежит экстремистской и запрещенной Meta) для ведения бизнеса или в личных целях, то его не оштрафуют за поиск в интернете экстремистского контента. Об этом сообщил заведующий кафедрой уголовного процесса, правосудия и прокурорского надзора юридического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Леонид Головко.
«Нет, здесь никаких рисков нет (в использовании WhatsApp* и Instagram** в бизнес-целях, — прим. URA.RU). Закон не предполагает перемещение граждан в российские мессенджеры — это вообще делается исключительно на добровольных началах. Более того, он не запрещает использование ВПН и тех социальных сетей, что заблокированы в России. Он на это не направлен, и никаких рисков в этом плане не создает», — отметил Леонид Головко в беседе с URA.RU.
Он подчеркнул, что в законе речь идет не о социальных сетях, а об определенных материалах явно экстремистского характера, направленных против России. Если же пользователь не ищет целенаправленно именно такой контент, то он может состоять в чатах в WhatsApp* и смотреть публикации в Instagram**. Ключевой момент здесь — это содержание материалов, заключил Головко.
Ранее, 22 июля, Госдума приняла на окончательном третьем чтении закон о штрафах за умышленный поиск и получение доступа к экстремистскому контенту в интернете. Для физлица сумма составит от трех до пяти тысяч, для ИП — от 50 до 100 тысяч, для юрлиц — от 100 до 200 тысяч рублей. Перечень экстремистского контента составлен Минюстом и включает почти 5,5 тысяч конкретных материалов.
*WhatsApp принадлежит организации Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной
**Instagram признана экстремистской и запрещена в России и также принадлежит экстремистской и запрещенной Meta
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