Известный блогер Ларин решил отказаться от российского паспорта

Блогер Дмитрий Ларин намерен отказаться от российского паспорта
© Служба новостей «URA.RU»
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Видеоблогер Дмитрий Ларин сказал, что будет счастлив без российского паспорта
Видеоблогер Дмитрий Ларин сказал, что будет счастлив без российского паспорта Фото:

Популярный видеоблогер Дмитрий Ларин, который в настоящее время проживает за границей, сообщил о планах отказаться от гражданства Российской Федерации. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу «Книжный чел».

«Когда я смогу отказаться от российского паспорта, тогда я буду счастлив», — сказал Ларин. Он отметил, что испытывает опасения относительно возможной передачи властям Российской Федерации.

Настоящая фамили Ларина — Уткин. По его словам, помимо российского он обладает еще двумя гражданствами. Блогер также отметил, что намерен оформить еще два паспорта и собирает средства на их получение. Он назвал такие шаги мерами предосторожности.

В январе 2024 года стало известно, что в Генеральную прокуратуру было подано обращение с просьбой привлечь Ларина к ответственности за высказывания, расцененные как антироссийские. Сообщалось, что в отношении блогера рассматривается возможность возбуждения уголовного дела по статьям, связанным с публичными призывами к осуществлению террористической деятельности и посягательством на территориальную целостность Российской Федерации.

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Популярный видеоблогер Дмитрий Ларин, который в настоящее время проживает за границей, сообщил о планах отказаться от гражданства Российской Федерации. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу «Книжный чел». «Когда я смогу отказаться от российского паспорта, тогда я буду счастлив», — сказал Ларин. Он отметил, что испытывает опасения относительно возможной передачи властям Российской Федерации. Настоящая фамили Ларина — Уткин. По его словам, помимо российского он обладает еще двумя гражданствами. Блогер также отметил, что намерен оформить еще два паспорта и собирает средства на их получение. Он назвал такие шаги мерами предосторожности. В январе 2024 года стало известно, что в Генеральную прокуратуру было подано обращение с просьбой привлечь Ларина к ответственности за высказывания, расцененные как антироссийские. Сообщалось, что в отношении блогера рассматривается возможность возбуждения уголовного дела по статьям, связанным с публичными призывами к осуществлению террористической деятельности и посягательством на территориальную целостность Российской Федерации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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