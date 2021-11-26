Блогер Дмитрий Ларин покидает Россию вслед за Усачевым

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На решение об отъезде Дмитрия Ларина повлияло уголовное дело в отношении Юрия Хованского

Известный блогер Дмитрий Ларин (2,14 млн подписчиков) объявил о том, что он покидает Россию. Свой отъезд он связал с уголовным делом о экстремизме против Юрия Хованского, из-за которого страну ранее покинул другой блогер Руслан Усачев.

«Естественно, когда тебя берут во дворе и везут в Следственный комитет и ты внезапно оказываешься свидетелем по делу, которое сшито белыми нитками, ты задумаешься о том, что уже пора ехать. Несмотря на коронавирус, несмотря ни на что», — сказал Ларин в интервью на YouTube-канале «Люди PRO».

Ранее блогер Усачев также объявил, что уезжает из России. О своем решении он сообщил после ареста блогера Юрия Хованского, которого обвиняют в экстремизме.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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