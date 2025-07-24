Мэр Новороссийска заявил об угрозе атаки дронов

Власти Новороссийска предупредили горожан об угрозе атаки беспилотников
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Новороссийске объявили опасность атаки дронов
В Новороссийске объявили опасность атаки дронов Фото:

Власти Новороссийска предупредили горожан об угрозе атаки беспилотных летательных аппаратов. Сообщение с предупреждением разместил глава города Андрей Кравченко.

«Уважаемые жители и гости города, сохраняйте спокойствие и не покидайте помещения без необходимости. При обнаружении подозрительных объектов или звуков незамедлительно сообщайте в экстренные службы», — сообщил Кравченко в своем официальном telegram-канале.

Ранее аналогичные предупреждения о возможных атаках беспилотников уже звучали в других российских регионах. В частности, режим опасности был введен в Воронежской области, а также в Оренбургской области и Северной Осетии, где власти также призывали граждан сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями экстренных служб.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Власти Новороссийска предупредили горожан об угрозе атаки беспилотных летательных аппаратов. Сообщение с предупреждением разместил глава города Андрей Кравченко. «Уважаемые жители и гости города, сохраняйте спокойствие и не покидайте помещения без необходимости. При обнаружении подозрительных объектов или звуков незамедлительно сообщайте в экстренные службы», — сообщил Кравченко в своем официальном telegram-канале. Ранее аналогичные предупреждения о возможных атаках беспилотников уже звучали в других российских регионах. В частности, режим опасности был введен в Воронежской области, а также в Оренбургской области и Северной Осетии, где власти также призывали граждан сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями экстренных служб.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...