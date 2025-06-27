По всей территории Воронежской области объявлена опасность атаки БПЛА

В Воронежской области объявлена угроза атаки беспилотников (БПЛА) на всей территории региона. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.
«Внимание! Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона вновь объявлена опасность атаки БПЛА. Силы ПВО наготове», — написал Гусев в своем telegram-канале. Он также обратился к жителям с просьбой внимательно следить за официальными сообщениями от правительства региона и МЧС России. Глава региона подчеркнул, что все профильные службы работают в усиленном режиме. Жителям рекомендуется сохранять бдительность и соблюдать инструкции, которые будут поступать от экстренных служб.
Ранее режим опасности атаки беспилотников уже вводился в других российских регионах. В Оренбургской области о подобной угрозе сообщал врио губернатора Евгений Солнцев, а в Северной Осетии режим был объявлен главой республики Сергеем Меняйло. В обоих случаях власти призывали жителей сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями.
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