23 июля 2025

Стало известно, какую сумму получит на руки миллионер из ХМАО, выигравший в лотерею благодаря вещему сну

Житель Сургута, выигравший миллионы, заплатит налог в 4,8 миллиона рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Миллионер из Сургута заплатит почти пять миллионов налогов за выигрыш в лотерее
Миллионер из Сургута заплатит почти пять миллионов налогов за выигрыш в лотерее Фото:

Житель Сургута, сорвавший лотерейный джек-пот, заплатит налог с выигрыша в 26,8 миллионов рублей. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба одного из операторов по продаже лотерейных билетов.

«Виктор Старцев выиграл многомиллионный суперприз — 26 831 710 рублей, налог составит 4 768 342 рубля при условии, что это единственный выигрыш за налоговый период (или иной облагаемый таким образом доход)», — рассказали агентству организаторы. Таким образом, на руки победитель получит 22 063 368 рублей. 

Ранее URA.RU сообщало, что пенсионер Виктор Старцев из Сургута (ХМАО) выиграл суперприз в 26 831 710 рублей благодаря вещему сну. Выигрышная комбинация цифр, отмеченных в лотерейке, приснилась ему накануне покупки билета

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Житель Сургута, сорвавший лотерейный джек-пот, заплатит налог с выигрыша в 26,8 миллионов рублей. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба одного из операторов по продаже лотерейных билетов. «Виктор Старцев выиграл многомиллионный суперприз — 26 831 710 рублей, налог составит 4 768 342 рубля при условии, что это единственный выигрыш за налоговый период (или иной облагаемый таким образом доход)», — рассказали агентству организаторы. Таким образом, на руки победитель получит 22 063 368 рублей.  Ранее URA.RU сообщало, что пенсионер Виктор Старцев из Сургута (ХМАО) выиграл суперприз в 26 831 710 рублей благодаря вещему сну. Выигрышная комбинация цифр, отмеченных в лотерейке, приснилась ему накануне покупки билета. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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