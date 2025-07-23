Житель Сургута, сорвавший лотерейный джек-пот, заплатит налог с выигрыша в 26,8 миллионов рублей. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба одного из операторов по продаже лотерейных билетов.
«Виктор Старцев выиграл многомиллионный суперприз — 26 831 710 рублей, налог составит 4 768 342 рубля при условии, что это единственный выигрыш за налоговый период (или иной облагаемый таким образом доход)», — рассказали агентству организаторы. Таким образом, на руки победитель получит 22 063 368 рублей.
Ранее URA.RU сообщало, что пенсионер Виктор Старцев из Сургута (ХМАО) выиграл суперприз в 26 831 710 рублей благодаря вещему сну. Выигрышная комбинация цифр, отмеченных в лотерейке, приснилась ему накануне покупки билета.
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