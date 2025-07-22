Пенсионер из ХМАО выиграл 27 миллионов рублей после вещего сна

Житель Сургута (ХМАО) стал победителем лотереи, выиграв 26,8 миллионов рублей. Счастливые числа, как он утверждает, пришли к нему во сне.
«Виктор Старцев из Сургута выиграл суперприз в 26 831 710 рублей», — сообщили URA.RU организаторы лотереи. Мужчина рассказал, что был уверен в победе: перед розыгрышем ему приснились нужные цифры, которые он и отметил в билете.
Победитель уже оформил выигрыш. Он — бывший нефтяник, сейчас на пенсии. Увлекается кулинарией и скандинавской ходьбой. Его коронное блюдо — гороховый суп на говяжьем бульоне с копчеными рёбрышками. Как именно распорядиться миллионами, пенсионер пока не решил.
Ранее URA.RU сообщало, что семья из города Советский (ХМАО) сорвала лотерейный джек-пот. Один миллион рублей достался матери жительницы ХМАО Натальи Плебух.
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