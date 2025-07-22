22 июля 2025

Пенсионер из ХМАО выиграл 27 миллионов рублей после вещего сна

© Служба новостей «URA.RU»
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Сургутянин выиграл в лотерею 27 миллионов рублей
Сургутянин выиграл в лотерею 27 миллионов рублей Фото:

Житель Сургута (ХМАО) стал победителем лотереи, выиграв 26,8 миллионов рублей. Счастливые числа, как он утверждает, пришли к нему во сне.

«Виктор Старцев из Сургута выиграл суперприз в 26 831 710 рублей», — сообщили URA.RU организаторы лотереи. Мужчина рассказал, что был уверен в победе: перед розыгрышем ему приснились нужные цифры, которые он и отметил в билете.

Победитель уже оформил выигрыш. Он — бывший нефтяник, сейчас на пенсии. Увлекается кулинарией и скандинавской ходьбой. Его коронное блюдо — гороховый суп на говяжьем бульоне с копчеными рёбрышками. Как именно распорядиться миллионами, пенсионер пока не решил.

Ранее URA.RU сообщало, что семья из города Советский (ХМАО) сорвала лотерейный джек-пот. Один миллион рублей достался матери жительницы ХМАО Натальи Плебух.

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Житель Сургута (ХМАО) стал победителем лотереи, выиграв 26,8 миллионов рублей. Счастливые числа, как он утверждает, пришли к нему во сне. «Виктор Старцев из Сургута выиграл суперприз в 26 831 710 рублей», — сообщили URA.RU организаторы лотереи. Мужчина рассказал, что был уверен в победе: перед розыгрышем ему приснились нужные цифры, которые он и отметил в билете. Победитель уже оформил выигрыш. Он — бывший нефтяник, сейчас на пенсии. Увлекается кулинарией и скандинавской ходьбой. Его коронное блюдо — гороховый суп на говяжьем бульоне с копчеными рёбрышками. Как именно распорядиться миллионами, пенсионер пока не решил. Ранее URA.RU сообщало, что семья из города Советский (ХМАО) сорвала лотерейный джек-пот. Один миллион рублей достался матери жительницы ХМАО Натальи Плебух.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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