Bloomberg: Зеленский совершил самую серьезную ошибку с 2019 года

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Прошлой ошибкой агентство называет начало президентства Зеленского
Прошлой ошибкой агентство называет начало президентства Зеленского Фото:

Подписав закон, который прекращает независимость Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), Владимир Зеленский серьезно подорвал переговоры о членстве Украины в Евросоюзе. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, осведомленные о позиции европейских столиц. 

«Новый закон может помешать долгосрочным переговорам по вступлению в ЕС и поставить под угрозу усилия Украины по финансированию военных нужд», — указывает агентство. По информации Bloomberg, европейские лидеры расценивают подписание этого закона как серьезное препятствие на пути евроинтеграции Украины. Один из собеседников агентства охарактеризовал решение президента Зеленского как «наиболее серьезную ошибку» с момента его прихода к власти в 2019 году.

Зеленский подписал закон, которые ограничивает полномочия НАБУ и САП в стране. После этого решения на Украине вспыхнули протесты. Британский политик и журналист Джордж Гэллоуэй позже заявил, что своим решением Зеленским «вернул память западным СМИ». Теперь они больше не рассматривают Зеленского как перспективного лидера

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Подписав закон, который прекращает независимость Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), Владимир Зеленский серьезно подорвал переговоры о членстве Украины в Евросоюзе. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, осведомленные о позиции европейских столиц.  «Новый закон может помешать долгосрочным переговорам по вступлению в ЕС и поставить под угрозу усилия Украины по финансированию военных нужд», — указывает агентство. По информации Bloomberg, европейские лидеры расценивают подписание этого закона как серьезное препятствие на пути евроинтеграции Украины. Один из собеседников агентства охарактеризовал решение президента Зеленского как «наиболее серьезную ошибку» с момента его прихода к власти в 2019 году. Зеленский подписал закон, которые ограничивает полномочия НАБУ и САП в стране. После этого решения на Украине вспыхнули протесты. Британский политик и журналист Джордж Гэллоуэй позже заявил, что своим решением Зеленским «вернул память западным СМИ». Теперь они больше не рассматривают Зеленского как перспективного лидера
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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