Bloomberg: Зеленский совершил самую серьезную ошибку с 2019 года

Подписав закон, который прекращает независимость Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), Владимир Зеленский серьезно подорвал переговоры о членстве Украины в Евросоюзе. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, осведомленные о позиции европейских столиц.
«Новый закон может помешать долгосрочным переговорам по вступлению в ЕС и поставить под угрозу усилия Украины по финансированию военных нужд», — указывает агентство. По информации Bloomberg, европейские лидеры расценивают подписание этого закона как серьезное препятствие на пути евроинтеграции Украины. Один из собеседников агентства охарактеризовал решение президента Зеленского как «наиболее серьезную ошибку» с момента его прихода к власти в 2019 году.
Зеленский подписал закон, которые ограничивает полномочия НАБУ и САП в стране. После этого решения на Украине вспыхнули протесты. Британский политик и журналист Джордж Гэллоуэй позже заявил, что своим решением Зеленским «вернул память западным СМИ». Теперь они больше не рассматривают Зеленского как перспективного лидера
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.