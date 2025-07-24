Коррупционный скандал на Украине «вернул память западным СМИ»

Гэллоуэй: Запад изменил свое мнение о Зеленском после коррупционного скандала
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Зеленского на Западе стали называть жуликом и крысой
Зеленского на Западе стали называть жуликом и крысой Фото:

Западные СМИ изменили тональность публикаций о президенте Украины Владимире Зеленском на фоне коррупционного скандала в Киеве. Об этом заявил британский политик и журналист Джордж Гэллоуэй.

«Западные СМИ называли Зеленского новым Черчиллем, человеком года. Вспоминали его поездки по миру, во время которых он залезал в карман граждан многих стран. Эти же СМИ сейчас вспомнили, словно память к ним вернулась, что Зеленский лишь мелкий жулик и крыса», — сообщил Гэллоуэй. Мнением о происходящем он поделился в эфире своего YouTube-канала.

По словам британского политика, в западных странах больше не рассматривают Зеленского как перспективного лидера. Он выразил мнение, что украинский президент может внезапно исчезнуть с политической сцены — либо покинув страну, либо став жертвой внутриполитических разборок.

Ранее Верховная рада Украины поддержала законопроект, который отменяет независимость двух ключевых антикоррупционных органов страны — Национального антикоррупционного бюро Украины и Специальной антикоррупционной прокуратуры. Документ был подписан Зеленским. Часть украинских депутатов увидела в принятом законе фактическую ликвидацию антикоррупционной системы.

Позже в нескольких населенных пунктах страны вспыхнули акции протеста. Они прошли в Киеве, Львове, Днепропетровске, Одессе и некоторых других городах.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Западные СМИ изменили тональность публикаций о президенте Украины Владимире Зеленском на фоне коррупционного скандала в Киеве. Об этом заявил британский политик и журналист Джордж Гэллоуэй. «Западные СМИ называли Зеленского новым Черчиллем, человеком года. Вспоминали его поездки по миру, во время которых он залезал в карман граждан многих стран. Эти же СМИ сейчас вспомнили, словно память к ним вернулась, что Зеленский лишь мелкий жулик и крыса», — сообщил Гэллоуэй. Мнением о происходящем он поделился в эфире своего YouTube-канала. По словам британского политика, в западных странах больше не рассматривают Зеленского как перспективного лидера. Он выразил мнение, что украинский президент может внезапно исчезнуть с политической сцены — либо покинув страну, либо став жертвой внутриполитических разборок. Ранее Верховная рада Украины поддержала законопроект, который отменяет независимость двух ключевых антикоррупционных органов страны — Национального антикоррупционного бюро Украины и Специальной антикоррупционной прокуратуры. Документ был подписан Зеленским. Часть украинских депутатов увидела в принятом законе фактическую ликвидацию антикоррупционной системы. Позже в нескольких населенных пунктах страны вспыхнули акции протеста. Они прошли в Киеве, Львове, Днепропетровске, Одессе и некоторых других городах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...