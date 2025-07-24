Западные СМИ изменили тональность публикаций о президенте Украины Владимире Зеленском на фоне коррупционного скандала в Киеве. Об этом заявил британский политик и журналист Джордж Гэллоуэй.
«Западные СМИ называли Зеленского новым Черчиллем, человеком года. Вспоминали его поездки по миру, во время которых он залезал в карман граждан многих стран. Эти же СМИ сейчас вспомнили, словно память к ним вернулась, что Зеленский лишь мелкий жулик и крыса», — сообщил Гэллоуэй. Мнением о происходящем он поделился в эфире своего YouTube-канала.
По словам британского политика, в западных странах больше не рассматривают Зеленского как перспективного лидера. Он выразил мнение, что украинский президент может внезапно исчезнуть с политической сцены — либо покинув страну, либо став жертвой внутриполитических разборок.
Ранее Верховная рада Украины поддержала законопроект, который отменяет независимость двух ключевых антикоррупционных органов страны — Национального антикоррупционного бюро Украины и Специальной антикоррупционной прокуратуры. Документ был подписан Зеленским. Часть украинских депутатов увидела в принятом законе фактическую ликвидацию антикоррупционной системы.
Позже в нескольких населенных пунктах страны вспыхнули акции протеста. Они прошли в Киеве, Львове, Днепропетровске, Одессе и некоторых других городах.
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