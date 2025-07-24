Протестующие в Киеве готовы ночевать на улице из-за решения Зеленского

«Страна»: митингующие в Киеве могут вновь остаться на ночь на улице
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Протестующие могут остаться еще на одну ночь на Майдане
Протестующие могут остаться еще на одну ночь на Майдане Фото:

В центре Киева возле театра Ивана Франко проходит протест. Митингующие могут остаться на ночь на улице в знак несогласия с новым законом, подписанным президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает украинское издание «Страна».

«Участники митинга выражают протест против закона, который фактически лишает независимости Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП). Прошлой ночью возле театра ночевали 40 человек, и не исключено, что в этот раз их будет больше», — уточнили в «Стране».

Митинг проходит напротив здания администрации президента Украины. Участники акции требуют отмены подписанного закона, поскольку считают, что он затрагивает основы борьбы с коррупцией в стране и ограничивает возможности независимых антикоррупционных органов. По информации издания, в настоящее время ситуация возле театра остается спокойной, однако число протестующих постепенно увеличивается.

Протесты против закона, ограничивающего полномочия НАБУ и САП, начались после его подписания президентом Владимиром Зеленским и уже прошли в нескольких городах Украины, включая Николаев и Харьков. Участники акций выражают опасения, что новые положения могут повлиять на антикоррупционные реформы и перспективы европейской интеграции страны. Митингующие используют лозунги, звучавшие во время протестов на Майдане в 2014 году.

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В центре Киева возле театра Ивана Франко проходит протест. Митингующие могут остаться на ночь на улице в знак несогласия с новым законом, подписанным президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает украинское издание «Страна». «Участники митинга выражают протест против закона, который фактически лишает независимости Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП). Прошлой ночью возле театра ночевали 40 человек, и не исключено, что в этот раз их будет больше», — уточнили в «Стране». Митинг проходит напротив здания администрации президента Украины. Участники акции требуют отмены подписанного закона, поскольку считают, что он затрагивает основы борьбы с коррупцией в стране и ограничивает возможности независимых антикоррупционных органов. По информации издания, в настоящее время ситуация возле театра остается спокойной, однако число протестующих постепенно увеличивается. Протесты против закона, ограничивающего полномочия НАБУ и САП, начались после его подписания президентом Владимиром Зеленским и уже прошли в нескольких городах Украины, включая Николаев и Харьков. Участники акций выражают опасения, что новые положения могут повлиять на антикоррупционные реформы и перспективы европейской интеграции страны. Митингующие используют лозунги, звучавшие во время протестов на Майдане в 2014 году.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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