Протестующие в Киеве готовы ночевать на улице из-за решения Зеленского

В центре Киева возле театра Ивана Франко проходит протест. Митингующие могут остаться на ночь на улице в знак несогласия с новым законом, подписанным президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает украинское издание «Страна».
«Участники митинга выражают протест против закона, который фактически лишает независимости Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП). Прошлой ночью возле театра ночевали 40 человек, и не исключено, что в этот раз их будет больше», — уточнили в «Стране».
Митинг проходит напротив здания администрации президента Украины. Участники акции требуют отмены подписанного закона, поскольку считают, что он затрагивает основы борьбы с коррупцией в стране и ограничивает возможности независимых антикоррупционных органов. По информации издания, в настоящее время ситуация возле театра остается спокойной, однако число протестующих постепенно увеличивается.
Протесты против закона, ограничивающего полномочия НАБУ и САП, начались после его подписания президентом Владимиром Зеленским и уже прошли в нескольких городах Украины, включая Николаев и Харьков. Участники акций выражают опасения, что новые положения могут повлиять на антикоррупционные реформы и перспективы европейской интеграции страны. Митингующие используют лозунги, звучавшие во время протестов на Майдане в 2014 году.
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