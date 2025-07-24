Молодой пермяк спрыгнул с Коммунального моста в Каму ради хайпового видео для соцсети. Съемкой занимался его младший брат.
«Парень захотел хайпануть. Он снял с младшим братом контент — сиганул с Коммунального моста в воду», — пишет telegram-канал Ural Mash.
Обратно на берег пермского тиктокеры вытаскивал брат. Школьник жив, но сильно повредил спину. Редакция URA.RU запросила комментарий по теме публикации в краевом минздраве.
Ранее корреспонденты информационного агентства сообщали о стороже рыболовной базы «Кама», который спас двоих подростков, упавших в реку. Мужчина пояснил, что во время поиска наиболее удачного ракурса один из молодых людей залез на перила Коммунального моста и поскользнулся. Приятель сиганул следом.
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