24 июля 2025

Подросток спрыгнул с моста в Перми ради видео в TikTok. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Парень выжил
Парень выжил Фото:

Молодой пермяк спрыгнул с Коммунального моста в Каму ради хайпового видео для соцсети. Съемкой занимался его младший брат.

«Парень захотел хайпануть. Он снял с младшим братом контент — сиганул с Коммунального моста в воду», — пишет telegram-канал Ural Mash.

Обратно на берег пермского тиктокеры вытаскивал брат. Школьник жив, но сильно повредил спину. Редакция URA.RU запросила комментарий по теме публикации в краевом минздраве.

Ранее корреспонденты информационного агентства сообщали о стороже рыболовной базы «Кама», который спас двоих подростков, упавших в реку. Мужчина пояснил, что во время поиска наиболее удачного ракурса один из молодых людей залез на перила Коммунального моста и поскользнулся. Приятель сиганул следом.

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Молодой пермяк спрыгнул с Коммунального моста в Каму ради хайпового видео для соцсети. Съемкой занимался его младший брат. «Парень захотел хайпануть. Он снял с младшим братом контент — сиганул с Коммунального моста в воду», — пишет telegram-канал Ural Mash. Обратно на берег пермского тиктокеры вытаскивал брат. Школьник жив, но сильно повредил спину. Редакция URA.RU запросила комментарий по теме публикации в краевом минздраве. Ранее корреспонденты информационного агентства сообщали о стороже рыболовной базы «Кама», который спас двоих подростков, упавших в реку. Мужчина пояснил, что во время поиска наиболее удачного ракурса один из молодых людей залез на перила Коммунального моста и поскользнулся. Приятель сиганул следом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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