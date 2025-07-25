Глава Невинномысска ответил на панику жителей города после серии взрывов

Глава Невинномысска Михаил Миненков призвал жителей сохранять спокойствие после серии взрывов, которые ночью были слышны в городе. По словам главы, город атаковали 37 украинских дронов. Сейчас ситуация находится под полным контролем, жертв и разрушений не зафиксировано.
«Нахожусь на месте. Ситуацию контролируем. Прошу всех убрать панику и не распространять слухи. 37 прилетов, без потерь, без разрушений в городе! Спасибо нашим ребятам! Военным!» — написал глава города в своем telegram-канале.
Миненков пояснил, что после ночных взрывов городские службы совместно с военными продолжают патрулирование и мониторинг обстановки. Он обратился к горожанам с просьбой доверять только официальной информации и не распространять неподтвержденные сведения.
В ночь на 25 июля в небе над Невинномысском Ставропольского края было зафиксировано более 20 взрывов, пишет RT. Очевидцы отмечали, что в воздушном пространстве над городом были слышны многочисленные взрывы, а также наблюдались вспышки света. По предварительным данным, причиной происходящего может быть работа систем ПВО.
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