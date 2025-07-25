Взрывом повреждено здание на железнодорожной станции в Ростовской области

В результате взрыва было повреждено здание на железнодорожной станции в селе Песчанокопское Ростовской области. Инцидент произошел после отражения массированной атаки беспилотников на территории сразу нескольких районов области. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
«Взрывом повреждено здание на железнодорожной станции в Песчанокопском», — написал глава области в своем telegram-канале. Кроме того, в результате происшествия в частных жилых домах хутора Светлый и села Песчанокопское были выбиты оконные стекла.
Падение обломков также привело к возгоранию сухой растительности во дворах села Генеральское и хутора Малая Федоровка. Пожары, были оперативно ликвидированы сотрудниками экстренных служб.
Силы ПВО успешно предотвратили атаку беспилотников ВСУ в городах Новошахтинск, Зерноград, Каменск-Шахтинский, а также на территории Мясниковского, Песчанокопского, Родионово-Несветайского, Октябрьского сельского и Красносулинского районов. По предварительным данным, пострадавших среди местных жителей нет.
Ранее в результате атаки украинских беспилотников в Краснодарском крае были повреждены несколько жилых домов. Согласно официальным данным, среди гражданского населения пострадавших нет, пишет RT.
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