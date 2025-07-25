Все аэропорты России сняли ограничения

Все российские аэропорты вернулись к полноценной работе. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов отменили во Владивказе, Грозном, Магасе, Минеральных Водах, Нальчике, Ставрополе, Сочи и Тамбове. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.
«Аэропорты Владивказ, Грозный, Магас, Минеральные Воды, Нальчик, Ставрополь, Сочи, Тамбов сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — заявил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. Сообщение он опубликовал в своем официальном telegram-канале. Все введенные меры были необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Ранее вследствие атаки украинских беспилотников на юге России был введен план «Ковер». Восемь аэропортов временно приостановили свою работу, пишет «Царьград». Были закрыты воздушные гавани во Владикавказе, Грозном, Магасе, Минеральных Водах, Нальчике, Ставрополе, Сочи и Тамбове.
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