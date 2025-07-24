В ХМАО в этом году отремонтируют рекордное количество трасс

Власти Югры намерены в этом году капитально отремонтировать 25 объектов транспортной инфраструктуры. В планах привести в нормативное состояние и построить более 300 километров трасс.
В числе приоритетных направлений значатся три крупных объекта: участки трассы Сургут — Нижневартовск протяженностью 14,8 километров, Нижневартовск — Радужный (5,9 километров) и Нягань — Приобье (20,8 километров). Всего в этом году планируется капитально отремонтировать 25 объектов транспортной инфраструктуры, включая межмуниципальные дороги — это порядка 170 километров», — пишет официальный telegram-канал властей ХМАО Югра Z.
По словам губернатора Руслана Кухарука, эти задачи — одни из приоритетных направлений. Для их реализации в прошлом году проведен серьезный анализ текущего состояния улично-дорожной сети в городах и небольших населенных пунктах. Планы по ремонту трасс составлялись вместе с муниципалитетами. Основные работы сосредоточены на обеспечении транспортной доступности между населенными пунктами и улучшении дорожной сети в городах и поселках региона.
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО на реконструкцию дорог в городах и поселках в этом году выделена рекордная сумма из регионального бюджета — свыше 10 миллиардов рублей. Освоить средства подрядчики должны до начала учебного года.
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