24 июля 2025

В ХМАО в этом году отремонтируют рекордное количество трасс

© Служба новостей «URA.RU»
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Власти Югры намерены в этом году капитально отремонтировать 25 объектов транспортной инфраструктуры
Власти Югры намерены в этом году капитально отремонтировать 25 объектов транспортной инфраструктуры Фото:

Власти Югры намерены в этом году капитально отремонтировать 25 объектов транспортной инфраструктуры. В планах привести в нормативное состояние и построить более 300 километров трасс.

В числе приоритетных направлений значатся три крупных объекта: участки трассы Сургут — Нижневартовск протяженностью 14,8 километров, Нижневартовск — Радужный (5,9 километров) и Нягань — Приобье (20,8 километров). Всего в этом году планируется капитально отремонтировать 25 объектов транспортной инфраструктуры, включая межмуниципальные дороги — это порядка 170 километров», — пишет официальный telegram-канал властей ХМАО Югра Z. 

По словам губернатора Руслана Кухарука, эти задачи — одни из приоритетных направлений. Для их реализации в прошлом году проведен серьезный анализ текущего состояния улично-дорожной сети в городах и небольших населенных пунктах. Планы по ремонту трасс составлялись вместе с муниципалитетами. Основные работы сосредоточены на обеспечении транспортной доступности между населенными пунктами и улучшении дорожной сети в городах и поселках региона. 

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО на реконструкцию дорог в городах и поселках в этом году выделена рекордная сумма из регионального бюджета — свыше 10 миллиардов рублей. Освоить средства подрядчики должны до начала учебного года.

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Власти Югры намерены в этом году капитально отремонтировать 25 объектов транспортной инфраструктуры. В планах привести в нормативное состояние и построить более 300 километров трасс. В числе приоритетных направлений значатся три крупных объекта: участки трассы Сургут — Нижневартовск протяженностью 14,8 километров, Нижневартовск — Радужный (5,9 километров) и Нягань — Приобье (20,8 километров). Всего в этом году планируется капитально отремонтировать 25 объектов транспортной инфраструктуры, включая межмуниципальные дороги — это порядка 170 километров», — пишет официальный telegram-канал властей ХМАО Югра Z.  По словам губернатора Руслана Кухарука, эти задачи — одни из приоритетных направлений. Для их реализации в прошлом году проведен серьезный анализ текущего состояния улично-дорожной сети в городах и небольших населенных пунктах. Планы по ремонту трасс составлялись вместе с муниципалитетами. Основные работы сосредоточены на обеспечении транспортной доступности между населенными пунктами и улучшении дорожной сети в городах и поселках региона.  Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО на реконструкцию дорог в городах и поселках в этом году выделена рекордная сумма из регионального бюджета — свыше 10 миллиардов рублей. Освоить средства подрядчики должны до начала учебного года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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