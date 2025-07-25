Таиланд допустил начало войны с Камбоджей

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Власти Таиланда предупредили о возможной войне с Камбоджей
Власти Таиланда предупредили о возможной войне с Камбоджей Фото:
новость из сюжета
Между Таиландом и Камбоджей возобновились вооруженные столкновения

Исполняющий обязанности премьер-министра Таиланда Пхумтхам Вечайчай предупредил о потенциальной угрозе эскалации пограничного конфликта с Камбоджей до полномасштабной войны. Об этом политик сообщил журналистам.

«Мы пытались найти компромисс, потому что мы соседи. Если ситуация обострится, она может перерасти в войну, хотя пока дело ограничивается столкновениями», — заявил Пхумтхам Вечайчай, оценивая текущую обстановку на границе двух государств. Его слова передает France-Presse.

Вооруженные силы Таиланда 24 июля нанесли авиационный удар по территории Камбоджи в ответ на применение камбоджийскими военными реактивных систем залпового огня. Минобороны Таиланда подчеркнуло, что действия вооруженных сил носили исключительно ответный и оборонительный характер, пишет 360.ru. Обострение ситуации произошло на фоне дипломатического противостояния: накануне Бангкок отозвал своего посла из Пномпеня, а также выдворил камбоджийского дипломата.

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Исполняющий обязанности премьер-министра Таиланда Пхумтхам Вечайчай предупредил о потенциальной угрозе эскалации пограничного конфликта с Камбоджей до полномасштабной войны. Об этом политик сообщил журналистам. «Мы пытались найти компромисс, потому что мы соседи. Если ситуация обострится, она может перерасти в войну, хотя пока дело ограничивается столкновениями», — заявил Пхумтхам Вечайчай, оценивая текущую обстановку на границе двух государств. Его слова передает France-Presse. Вооруженные силы Таиланда 24 июля нанесли авиационный удар по территории Камбоджи в ответ на применение камбоджийскими военными реактивных систем залпового огня. Минобороны Таиланда подчеркнуло, что действия вооруженных сил носили исключительно ответный и оборонительный характер, пишет 360.ru. Обострение ситуации произошло на фоне дипломатического противостояния: накануне Бангкок отозвал своего посла из Пномпеня, а также выдворил камбоджийского дипломата.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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