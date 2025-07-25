Житель Подмосковья получил 18 лет за сбор взрывчатки для подрыва жд путей

Житель Подмосковья получил 18 лет за подготовку теракта на железной дороге. Об этом сообщает прокуратура Московской области.
«Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил Михаила Громова к 18 годам лишения свободы», — говорится в официальном telegram-канале прокуратуры. Из них первые три года он проведет в тюрьме, а оставшиеся 15 лет — в исправительной колонии строгого режима. Также назначено ограничение свободы сроком на 1 год 6 месяцев и штраф в размере 800 тысяч рублей.
С января по март 2024 года Громов вступил в террористическую организацию. По указанию кураторов он получил инструкции по изготовлению взрывчатых веществ и устройств, предназначенных для подрыва железнодорожных путей и других объектов инфраструктуры. Часть компонентов для взрывчатки Громов приобрел самостоятельно, другую — изъял из тайников-закладок, действуя по указанию организаторов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.