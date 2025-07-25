Житель Подмосковья получил 18 лет за сбор взрывчатки для подрыва жд путей

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Первые три года мужчина проведет в тюрьме
Первые три года мужчина проведет в тюрьме Фото:

Житель Подмосковья получил 18 лет за подготовку теракта на железной дороге. Об этом сообщает прокуратура Московской области.

«Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил Михаила Громова к 18 годам лишения свободы», — говорится в официальном telegram-канале прокуратуры. Из них первые три года он проведет в тюрьме, а оставшиеся 15 лет — в исправительной колонии строгого режима. Также назначено ограничение свободы сроком на 1 год 6 месяцев и штраф в размере 800 тысяч рублей.

С января по март 2024 года Громов вступил в террористическую организацию. По указанию кураторов он получил инструкции по изготовлению взрывчатых веществ и устройств, предназначенных для подрыва железнодорожных путей и других объектов инфраструктуры. Часть компонентов для взрывчатки Громов приобрел самостоятельно, другую — изъял из тайников-закладок, действуя по указанию организаторов.

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Житель Подмосковья получил 18 лет за подготовку теракта на железной дороге. Об этом сообщает прокуратура Московской области. «Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил Михаила Громова к 18 годам лишения свободы», — говорится в официальном telegram-канале прокуратуры. Из них первые три года он проведет в тюрьме, а оставшиеся 15 лет — в исправительной колонии строгого режима. Также назначено ограничение свободы сроком на 1 год 6 месяцев и штраф в размере 800 тысяч рублей. С января по март 2024 года Громов вступил в террористическую организацию. По указанию кураторов он получил инструкции по изготовлению взрывчатых веществ и устройств, предназначенных для подрыва железнодорожных путей и других объектов инфраструктуры. Часть компонентов для взрывчатки Громов приобрел самостоятельно, другую — изъял из тайников-закладок, действуя по указанию организаторов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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