В Омске гражданин Афганистана ударил ножом заступившегося за девушек прохожего

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В ходе ссоры иностранец достал нож и ранил молодого человека
В ходе ссоры иностранец достал нож и ранил молодого человека Фото:

В Омске 22-летний житель Афганистана ударил ножом местного жителя, который попытался заступиться за девушек. Об этом сообщает УМВД России по области.

«В изолятор временного содержания водворен житель Афганистана, подозреваемый в причинении в ходе конфликта тяжкого вреда здоровью омича», — пишет МВД в официальном telegram-канале. Конфликт начался после того, как подозреваемый начал навязчиво знакомиться с девушками на улице Ленина. За них вступился 26-летний житель Омска. В ходе завязавшейся ссоры иностранец достал нож и ранил молодого человека.

На место происшествия оперативно прибыл экипаж Госавтоинспекции, который задержал подозреваемого. Пострадавшего госпитализировали. Орудие преступления изъято и направлено на экспертизу. Возбуждено уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы.

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В Омске 22-летний житель Афганистана ударил ножом местного жителя, который попытался заступиться за девушек. Об этом сообщает УМВД России по области. «В изолятор временного содержания водворен житель Афганистана, подозреваемый в причинении в ходе конфликта тяжкого вреда здоровью омича», — пишет МВД в официальном telegram-канале. Конфликт начался после того, как подозреваемый начал навязчиво знакомиться с девушками на улице Ленина. За них вступился 26-летний житель Омска. В ходе завязавшейся ссоры иностранец достал нож и ранил молодого человека. На место происшествия оперативно прибыл экипаж Госавтоинспекции, который задержал подозреваемого. Пострадавшего госпитализировали. Орудие преступления изъято и направлено на экспертизу. Возбуждено уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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