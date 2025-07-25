В Омске гражданин Афганистана ударил ножом заступившегося за девушек прохожего

В Омске 22-летний житель Афганистана ударил ножом местного жителя, который попытался заступиться за девушек. Об этом сообщает УМВД России по области.
«В изолятор временного содержания водворен житель Афганистана, подозреваемый в причинении в ходе конфликта тяжкого вреда здоровью омича», — пишет МВД в официальном telegram-канале. Конфликт начался после того, как подозреваемый начал навязчиво знакомиться с девушками на улице Ленина. За них вступился 26-летний житель Омска. В ходе завязавшейся ссоры иностранец достал нож и ранил молодого человека.
На место происшествия оперативно прибыл экипаж Госавтоинспекции, который задержал подозреваемого. Пострадавшего госпитализировали. Орудие преступления изъято и направлено на экспертизу. Возбуждено уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы.
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