24 июля 2025

Супермаркет крупной сети закрылся в центре Екатеринбурга. Фото

В екатеринбургском ТЦ «Антей» закрылся супермаркет «Перекресток»
© Служба новостей «URA.RU»
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Продавцы других магазинов не знают, почему закрылся «Перекресток»
Продавцы других магазинов не знают, почему закрылся «Перекресток» Фото:

Супермаркет «Перекресток» (относится к торговой компании X5 Group, также как и магазины «Пятерочка», «Чижик» и другие) закрылся в екатеринбургском торговом центре «Антей». Закрытую входную группу и обращение к покупателям увидел корреспондент URA.RU. 

«Магазин закрыт! Сотрудники других точек не знают никакой информации», — говорится в объявлении. 

Магазин пропал также с онлайн-карт. На официальном сайте компании указано, что точка закрыта временно. 

Ранее URA.RU рассказывало, что с начала 2025 года в Екатеринбурге закрылось уже несколько магазинов другой сети — «Магнит». В городе больше не работают «Магнит Семейный», который располагался по улице Фрунзе и «Магнит Экстра» в торговом центре «Алатырь».

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Супермаркет «Перекресток» (относится к торговой компании X5 Group, также как и магазины «Пятерочка», «Чижик» и другие) закрылся в екатеринбургском торговом центре «Антей». Закрытую входную группу и обращение к покупателям увидел корреспондент URA.RU.  «Магазин закрыт! Сотрудники других точек не знают никакой информации», — говорится в объявлении.  Магазин пропал также с онлайн-карт. На официальном сайте компании указано, что точка закрыта временно.  Ранее URA.RU рассказывало, что с начала 2025 года в Екатеринбурге закрылось уже несколько магазинов другой сети — «Магнит». В городе больше не работают «Магнит Семейный», который располагался по улице Фрунзе и «Магнит Экстра» в торговом центре «Алатырь».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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