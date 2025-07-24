Супермаркет «Перекресток» (относится к торговой компании X5 Group, также как и магазины «Пятерочка», «Чижик» и другие) закрылся в екатеринбургском торговом центре «Антей». Закрытую входную группу и обращение к покупателям увидел корреспондент URA.RU.
«Магазин закрыт! Сотрудники других точек не знают никакой информации», — говорится в объявлении.
Магазин пропал также с онлайн-карт. На официальном сайте компании указано, что точка закрыта временно.
Ранее URA.RU рассказывало, что с начала 2025 года в Екатеринбурге закрылось уже несколько магазинов другой сети — «Магнит». В городе больше не работают «Магнит Семейный», который располагался по улице Фрунзе и «Магнит Экстра» в торговом центре «Алатырь».
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