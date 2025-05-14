В Екатеринбурге закрылся крупный гипермаркет «Семейный Магнит», который располагался по адресу Красных Комиссаров, 19 (жилой район Эльмаш). Корреспондент URA.RU побывал в супермаркете и узнал, что откроется на его месте. За последние несколько лет уже несколько магазинов сети закрылись в городе.
«Здесь [на Красных Коммисаров] будет три новых магазина, все от сети „Магнит“ — косметика, аптека и продукты», — рассказал один из рабочих. Судя по вывескам, обновленные точки планируют открыть 11 июня, пока же в торговых залах идет ремонт.
По данным «Яндекс Карт», в городе больше не работают «Магнит Семейный», который располагался по улице Фрунзе и «Магнит Экстра» в торговом центре «Алатырь». Магазины закрылись недавно: в апреле и мае. Годом ранее на улице Космонавтов закрыли «Магнит Семейный».
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