В Екатеринбурге закрываются магазины крупной продуктовой сети. Фото

В Екатеринбурге закрылось три магазина сети «Магнит» в 2025 году
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Ямальские зарисовки. Салехард , магнит, птицы, ямал, голуби, магазин магнит
На месте одного закрытого «Магнита» появится сразу три новых Фото:

В Екатеринбурге закрылся крупный гипермаркет «Семейный Магнит», который располагался по адресу Красных Комиссаров, 19 (жилой район Эльмаш). Корреспондент URA.RU побывал в супермаркете и узнал, что откроется на его месте. За последние несколько лет уже несколько магазинов сети закрылись в городе.

«Здесь [на Красных Коммисаров] будет три новых магазина, все от сети „Магнит“ — косметика, аптека и продукты», — рассказал один из рабочих. Судя по вывескам, обновленные точки планируют открыть 11 июня, пока же в торговых залах идет ремонт.

По данным «Яндекс Карт», в городе больше не работают «Магнит Семейный», который располагался по улице Фрунзе и «Магнит Экстра» в торговом центре «Алатырь». Магазины закрылись недавно: в апреле и мае. Годом ранее на улице Космонавтов закрыли «Магнит Семейный».

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В Екатеринбурге закрылся крупный гипермаркет «Семейный Магнит», который располагался по адресу Красных Комиссаров, 19 (жилой район Эльмаш). Корреспондент URA.RU побывал в супермаркете и узнал, что откроется на его месте. За последние несколько лет уже несколько магазинов сети закрылись в городе. «Здесь [на Красных Коммисаров] будет три новых магазина, все от сети „Магнит“ — косметика, аптека и продукты», — рассказал один из рабочих. Судя по вывескам, обновленные точки планируют открыть 11 июня, пока же в торговых залах идет ремонт. По данным «Яндекс Карт», в городе больше не работают «Магнит Семейный», который располагался по улице Фрунзе и «Магнит Экстра» в торговом центре «Алатырь». Магазины закрылись недавно: в апреле и мае. Годом ранее на улице Космонавтов закрыли «Магнит Семейный».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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