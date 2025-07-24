24 июля 2025

Власти ХМАО назвали сроки сдачи новых спорткомплексов

В ХМАО в этом году сдадут спорткомплексы в Березово, Угуте и Нефтеюганске
© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО в этом году в эксплуатацию планируют сдать сразу несколько объектов спорта
В ХМАО в этом году в эксплуатацию планируют сдать сразу несколько объектов спорта Фото:

В Югре в этом году завершат строительство сразу нескольких новых спортивных объектов.  Такие планы озвучил заместитель губернатора Азат Ислаев. 

«В этом году в эксплуатацию планируют сдать сразу несколько объектов спорта. Работа масштабная, сроки плотные. Мы обязаны ускорить процесс и держать постоянный контакт с подрядчиками ради повышения комфортных условий и развития физической активности населения», — пишет telegram-канал Стройкомплекс Югры со ссылкой на заместитель губернатора ХМАО Азата Ислаева. 

В числе ключевых проектов — спортивный зал имени Руслана Проводникова в поселке Березово. Здесь уже завершены работы по устройству фундамента, свайного поля и каркаса нового спортивного зала, рассчитанного на одновременные занятия 40 человек.

Уточняется, что уже изготовлен каркас для крытого ледового катка в Сургутском районе — в ближайшее время его доставят в поселок Угут для дальнейшего монтажа. В Нефтеюганске идет строительство трехэтажного комплекса с залами спортивной акробатики, легкой атлетики и вспомогательными помещениями.

Ранее URA.RU сообщало, что в этом году в ХМАО введут в эксплуатацию девять объектов образования: школы, детский сад, кампус колледжа и образовательно-культурный комплекс. Они откроются в Ханты-Мансийске, Когалыме, Урае, Сургутском и Березовском районах. 

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В Югре в этом году завершат строительство сразу нескольких новых спортивных объектов.  Такие планы озвучил заместитель губернатора Азат Ислаев.  «В этом году в эксплуатацию планируют сдать сразу несколько объектов спорта. Работа масштабная, сроки плотные. Мы обязаны ускорить процесс и держать постоянный контакт с подрядчиками ради повышения комфортных условий и развития физической активности населения», — пишет telegram-канал Стройкомплекс Югры со ссылкой на заместитель губернатора ХМАО Азата Ислаева.  В числе ключевых проектов — спортивный зал имени Руслана Проводникова в поселке Березово. Здесь уже завершены работы по устройству фундамента, свайного поля и каркаса нового спортивного зала, рассчитанного на одновременные занятия 40 человек. Уточняется, что уже изготовлен каркас для крытого ледового катка в Сургутском районе — в ближайшее время его доставят в поселок Угут для дальнейшего монтажа. В Нефтеюганске идет строительство трехэтажного комплекса с залами спортивной акробатики, легкой атлетики и вспомогательными помещениями. Ранее URA.RU сообщало, что в этом году в ХМАО введут в эксплуатацию девять объектов образования: школы, детский сад, кампус колледжа и образовательно-культурный комплекс. Они откроются в Ханты-Мансийске, Когалыме, Урае, Сургутском и Березовском районах. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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