Власти ХМАО назвали сроки сдачи новых спорткомплексов

В Югре в этом году завершат строительство сразу нескольких новых спортивных объектов. Такие планы озвучил заместитель губернатора Азат Ислаев.
«В этом году в эксплуатацию планируют сдать сразу несколько объектов спорта. Работа масштабная, сроки плотные. Мы обязаны ускорить процесс и держать постоянный контакт с подрядчиками ради повышения комфортных условий и развития физической активности населения», — пишет telegram-канал Стройкомплекс Югры со ссылкой на заместитель губернатора ХМАО Азата Ислаева.
В числе ключевых проектов — спортивный зал имени Руслана Проводникова в поселке Березово. Здесь уже завершены работы по устройству фундамента, свайного поля и каркаса нового спортивного зала, рассчитанного на одновременные занятия 40 человек.
Уточняется, что уже изготовлен каркас для крытого ледового катка в Сургутском районе — в ближайшее время его доставят в поселок Угут для дальнейшего монтажа. В Нефтеюганске идет строительство трехэтажного комплекса с залами спортивной акробатики, легкой атлетики и вспомогательными помещениями.
Ранее URA.RU сообщало, что в этом году в ХМАО введут в эксплуатацию девять объектов образования: школы, детский сад, кампус колледжа и образовательно-культурный комплекс. Они откроются в Ханты-Мансийске, Когалыме, Урае, Сургутском и Березовском районах.
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