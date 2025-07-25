Суд заочно арестовал политолога-иноагента Екатерину Шульман*

Политолог Екатерина Шульман (признана в РФ иноагентом) заочно арестована на два месяца по обвинению в уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством о деятельности иностранных агентов. Решение вынес Мещанский суд Москвы.
«Удовлетворено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Шульман Е.М.», — уточнили в суде. Информацию приводит РИА Новости. Дело возбуждено по статье, касающейся нарушений порядка исполнения обязанностей, предусмотренных законом для лиц, признанных иностранными агентами.
Шульман была включена Минюстом РФ в реестр иностранных агентов в апреле 2022 года. В ходе рассмотрения ее жалобы на это решение суд установил, что политолог получала финансирование из Канады, Германии, Ирландии и США, а также от российских организаций с иностранным участием, таких как Оксфордский российский фонд и фонд Карнеги (признан нежелательной организацией на территории РФ).
Ранее Екатерину Шульман неоднократно привлекали к административной ответственности. Ей назначали штрафы за отсутствие маркировки иноагента в публикуемом контенте, а также за участие в организации, деятельность которой признана в России нежелательной. Сумма одного из последних штрафов составила 10 тысяч рублей. В марте 2025 года МВД России объявило ее в розыск, передает VSE42.ru.
*Екатерина Шульман — включена Министерством юстиции в реестр иностранных агентов на территории РФ
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