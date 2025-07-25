25 июля 2025

Суд арестовал собственность сына экс-замгубернатора Брянской области

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Предприниматель Лучкин дал показания против экс-чиновника
Предприниматель Лучкин дал показания против экс-чиновника Фото:

Суд Москвы арестовал имущество сына бывшего замгубернатора Брянской области Александра Петроченко, проходящего по делу о получении взятки в особо крупном размере. Об этом говорится в судебных материалах.

«Наложить арест на имущество Петроченко А. А», — передает содержание судебного акта ТАСС. Отмечается, что сам Петроченко был задержан с поличным и арестован по обвинению в получении взятки за госконтракты.

В деле фигурирует также предприниматель Лучкин, который дал показания против бывшего чиновника. По данным статьям обвиняемым грозят большие сроки и крупные штрафы.

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Суд Москвы арестовал имущество сына бывшего замгубернатора Брянской области Александра Петроченко, проходящего по делу о получении взятки в особо крупном размере. Об этом говорится в судебных материалах. «Наложить арест на имущество Петроченко А. А», — передает содержание судебного акта ТАСС. Отмечается, что сам Петроченко был задержан с поличным и арестован по обвинению в получении взятки за госконтракты. В деле фигурирует также предприниматель Лучкин, который дал показания против бывшего чиновника. По данным статьям обвиняемым грозят большие сроки и крупные штрафы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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