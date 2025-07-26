Автомобилисты с сегодняшнего дня обязаны уступить дорогу по-новому: что изменилось с 26 июля

С 26 июля в России начинают действовать обновленные правила дорожного движения. Теперь водители обязаны уступать дорогу автомобилям со спецсигналами, перестраиваясь на соседнюю полосу. Также введено требование пропускать транспорт без специальной цветографической схемы. Штрафы за такие нарушения пока остаются прежними — до 7,5 тысячи рублей. В ближайшее время они будут увеличены. Соответствующие поправки в КоАП одобрены Советом Федерации. Подробности — в материале URA.RU.
Изменения в ПДД: новые требования при приближении спецтранспорта
Вступающие в силу изменения в Правила дорожного движения предусматривают новые нормы для водителей при появлении специальных транспортных средств с включенными проблесковыми маячками и звуковыми сигналами.
Ранее в ПДД содержалась лишь общая обязанность уступить дорогу без конкретизации порядка действий. Теперь правила уточняют: водитель должен освободить полосу движения путем перестроения или совершить иной маневр, обеспечивающий беспрепятственный проезд автомобиля со спецсигналами.
Ограничения на опережение и движение рядом
Впервые вводится запрет на опережение транспортных средств с проблесковыми маячками. Теперь запрещено двигаться в соседней полосе быстрее таких автомобилей в попутном направлении.
Кроме того, нельзя сохранять одинаковую скорость с ними в соседних рядах. Также запрещается создавать препятствия или мешать организованному движению спецтранспорта, хотя точное определение понятия «препятствовать» в новых правилах отсутствует.
Каким автомобилям следует уступать
Ранее в ПДД был предусмотрен только запрет на обгон автомобилей со спецсигналами. Теперь уступать дорогу необходимо не только транспортным средствам с цветографической окраской (традиционные оперативные службы: скорая помощь, полиция, пожарные и другие), но и автомобилям без специальных обозначений.
Обычно такие машины используются для перевозки высокопоставленных должностных лиц, а также для колонн, возглавляемых автомобилем с маячком. При этом обязательство пропускать спецтранспорт экстренных служб с цветографической раскраской сохраняется — изменений в этой части не предусмотрено.
Обоснование изменений и ответственность за нарушения
Ужесточение требований к пропуску автомобилей чиновников Минтранс объясняет необходимостью повышения безопасности охраняемых объектов на фоне проведения спецоперации и усиления террористических угроз, передает «Коммерсант».
В настоящее время при нарушении новых норм применяется действующая редакция статьи 12.17 КоАП РФ. В ближайшее время ожидается ужесточение санкций. Так, за отказ пропустить «раскрашенную» машину будет назначаться штраф от 7,5 до 10 тысяч рублей или лишение прав. Аналогичные меры предусмотрены за непропуск «гражданских» автомобилей — этот состав впервые появился в кодексе.
Особенности внесения изменений в ПДД
Ужесточающие поправки были включены не отдельным законом, а были внесены ко второму чтению законопроекта о транспортно-экспедиторской деятельности. Эксперты считают, что необходимы разъяснения, так как поправки могут вызвать вопросы у водителей и, как следствие, неоднозначное правоприменение.
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