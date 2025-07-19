Правительство обязало водителей освобождать полосу для машин со спецсигналами

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Минтранс ввел изменения в ПДД об изменениях встречи со спецтранспортом
Минтранс ввел изменения в ПДД об изменениях встречи со спецтранспортом Фото:

В России утверждены новые правила дорожного движения, предписывающие водителям уступать дорогу спецтранспорту с включенными спецсигналами. Такое постановление подписал 16 июля премьер-министр Михаил Мишустин.

«Водители обязаны уступать полосу движения спецтранспорту, т. е. перестраиваться на соседнюю или съехать на обочину. А если спецтранспорт едет по соседней полосе, то водителю достаточно не создавать ему препятствий», — сказано в сообщении Минтранса.

Ранее, в мае 2025 года, Минтранс предупредил водителей о новом требовании на дорогах, касающиеся маневрирования водителей при встрече с автомобилями со спецсигналами. Новый проект направлен на сокращение задержек экстренных служб, таких как скорая помощь, пожарные и правоохранительные органы.

Также в январе 2024 года для водителей ввели штрафы за непропуск пассажиров к трамваю. Дорожные камеры научились распознавать нарушителей, которые не пропускают пассажиров, выходящих из трамваев или же переходящих дорогу от остановки для посадки. Штраф за нарушение составляет 1,5 тысячи рублей. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В России утверждены новые правила дорожного движения, предписывающие водителям уступать дорогу спецтранспорту с включенными спецсигналами. Такое постановление подписал 16 июля премьер-министр Михаил Мишустин. «Водители обязаны уступать полосу движения спецтранспорту, т. е. перестраиваться на соседнюю или съехать на обочину. А если спецтранспорт едет по соседней полосе, то водителю достаточно не создавать ему препятствий», — сказано в сообщении Минтранса. Ранее, в мае 2025 года, Минтранс предупредил водителей о новом требовании на дорогах, касающиеся маневрирования водителей при встрече с автомобилями со спецсигналами. Новый проект направлен на сокращение задержек экстренных служб, таких как скорая помощь, пожарные и правоохранительные органы. Также в январе 2024 года для водителей ввели штрафы за непропуск пассажиров к трамваю. Дорожные камеры научились распознавать нарушителей, которые не пропускают пассажиров, выходящих из трамваев или же переходящих дорогу от остановки для посадки. Штраф за нарушение составляет 1,5 тысячи рублей. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...