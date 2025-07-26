В Северной Осетии ввели план «Ковер»

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В Северной Осетии ввели план «Ковер» на фоне угрозы атак дронов ВСУ
В Северной Осетии ввели план «Ковер» на фоне угрозы атак дронов ВСУ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Республике Северная Осетия введен план «Ковер» на фоне опасности атак беспилотников. Об этом сообщил глава региона Сергей Меняйло. 

«На территории Северной Осетии введен план „Ковер“», — написал Сергей Меняйло в своем telegram-канале. До этого он сообщил о введении режима опасности атак БПЛА в регионе, а также о возможном замедлении работы мобильного интернета. 

Днем ранее, 25 июля, в Северной Осетии также вводили план «Ковер», пишет MK.RU. «Ковер» вводили и в других регионах Северного Кавказа, об угрозе атаки беспилотников сообщали в Дагестане и Ставрополье.

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В Республике Северная Осетия введен план «Ковер» на фоне опасности атак беспилотников. Об этом сообщил глава региона Сергей Меняйло.  «На территории Северной Осетии введен план „Ковер“», — написал Сергей Меняйло в своем telegram-канале. До этого он сообщил о введении режима опасности атак БПЛА в регионе, а также о возможном замедлении работы мобильного интернета.  Днем ранее, 25 июля, в Северной Осетии также вводили план «Ковер», пишет MK.RU. «Ковер» вводили и в других регионах Северного Кавказа, об угрозе атаки беспилотников сообщали в Дагестане и Ставрополье.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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