В ЕС запаниковали из-за стиля политики Трампа

Евросоюз сильно напряжен из-за грядущих переговоров с президентом США Дональдом Трампом из-за его специфического стиля ведения переговоров, из-за которого он может отказаться от решения в последнюю минуту. Такие опасения звучат в Брюсселе в связи со скорой встречей главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и Трампа в Шотландии.
«Ничто не согласовано, пока не согласовано все», — приводит издание слова одного из источников. Другой дипломат подчеркнул, что участники переговоров «довольно напряжены». По данным Politico, обеспокоенность европейской стороны объясняется характером ведения переговоров Трампом.
По представлениям европейских дипломатов, президент США предпочитает индивидуальные дискуссии с лидерами, чтобы легче добиваться уступок. Однако такой подход затруднен при взаимодействии с блоком ЕС, объединяющим 27 стран, и компромиссы, которых добиваются стороны на переговорах, в итоге не устраивают ни Трампа, ни европейцев. И из-за этого президент США может отменить все в последнюю минуту. В связи с этим в Брюсселе не возлагают надежд на грядущую встречу американского лидера и фон дер Ляйен.
Ранее Трамп заявил, что с августа тарифы на поставки европейских товаров в США вырастут с 15% до 30%. Однако он отметил, что может оставить пошлины на том же уровне в обмен на инвестиции. В настоящее время стороны обсуждают эту сделку. По словам Трампа, вероятность заключения сделки составляет «50 на 50, а может быть, и меньше», указав на наличие разногласий по примерно 20 вопросам. Представители Белого дома не исключают попыток заключить отдельные соглашения с отдельными странами Евросоюза, в частности с Германией, однако признают, что это маловероятно.
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