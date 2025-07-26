ВСУ атаковали Северную Осетию

Вооруженные силы Украины предприняли попытку атаки беспилотниками на населенный пункт Первомайское, расположенный в Республике Северная Осетия. Об этом сообщил глава региона Сергей Меняйло.
«По подтвержденной информации в районе села Первомайское сегодня сбито четыре вражеских БПЛА», — написал Меняйло в своем telegram-канале. Он отметил, что пострадавших и повреждений не зафиксировано. В 13:39 в республике был отменен режим угрозы атаки беспилотников.
Ранее в Московской области были уничтожены два беспилотника ВСУ. Оба дрона следовали в сторону Москвы, передает «Царьград».
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