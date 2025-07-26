ВСУ атаковали Северную Осетию

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Пострадавших в результате атаки дрона нет
Пострадавших в результате атаки дрона нет Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины предприняли попытку атаки беспилотниками на населенный пункт Первомайское, расположенный в Республике Северная Осетия. Об этом сообщил глава региона Сергей Меняйло. 

«По подтвержденной информации в районе села Первомайское сегодня сбито четыре вражеских БПЛА», — написал Меняйло в своем telegram-канале. Он отметил, что пострадавших и повреждений не зафиксировано. В 13:39 в республике был отменен режим угрозы атаки беспилотников. 

Ранее в Московской области были уничтожены два беспилотника ВСУ. Оба дрона следовали в сторону Москвы, передает «Царьград».

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Вооруженные силы Украины предприняли попытку атаки беспилотниками на населенный пункт Первомайское, расположенный в Республике Северная Осетия. Об этом сообщил глава региона Сергей Меняйло.  «По подтвержденной информации в районе села Первомайское сегодня сбито четыре вражеских БПЛА», — написал Меняйло в своем telegram-канале. Он отметил, что пострадавших и повреждений не зафиксировано. В 13:39 в республике был отменен режим угрозы атаки беспилотников.  Ранее в Московской области были уничтожены два беспилотника ВСУ. Оба дрона следовали в сторону Москвы, передает «Царьград».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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