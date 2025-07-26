Камбоджи обстреляла Лаос вместо Таиланда

Снаряды из Камбоджи долетели до Лаоса
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На территорию государства упало не менее 10 снарядов
На территорию государства упало не менее 10 снарядов Фото:
новость из сюжета
Между Таиландом и Камбоджей возобновились вооруженные столкновения

Дальнобойные снаряды, выпущенные камбоджийскими военными по территории Таиланда, пересекли границу и разорвались на территории Лаоса. Об этом сообщил начальник пресс-службы сухопутных войск Таиланда генерал-майор Винтхай Сувари.

«Это не очень похоже на случайность, очень трудно так сильно промахнуться. Если это не случайно, то это уже игра без правил. Это совсем не поступок воинов-джентльменов», — сказал Сувари. 

Он подчеркнул, что столь значительное отклонение снарядов от цели маловероятно является случайностью. Линии границы между Лаосом, Таиландом и Камбоджей расположены относительно близко к району боевых действий, однако расстояние не столь мало, чтобы неоднократное попадание снарядов на лаосскую территорию можно было объяснить ошибкой.

Эскалация конфликта между Камбоджи и Таиланда переросла в открытые боевые действия утром 24 июля. После серии перестрелок стороны начали обмен артиллерийскими ударами. Камбоджа применила реактивные системы залпового огня «Град», в том числе по гражданским объектам на таиландской территории. В ответ ВВС Таиланда нанесли авиаудары по позициям камбоджийских войск. В результате столкновений имеются погибшие и раненые с обеих сторон, среди которых есть мирные жители.

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Дальнобойные снаряды, выпущенные камбоджийскими военными по территории Таиланда, пересекли границу и разорвались на территории Лаоса. Об этом сообщил начальник пресс-службы сухопутных войск Таиланда генерал-майор Винтхай Сувари. «Это не очень похоже на случайность, очень трудно так сильно промахнуться. Если это не случайно, то это уже игра без правил. Это совсем не поступок воинов-джентльменов», — сказал Сувари.  Он подчеркнул, что столь значительное отклонение снарядов от цели маловероятно является случайностью. Линии границы между Лаосом, Таиландом и Камбоджей расположены относительно близко к району боевых действий, однако расстояние не столь мало, чтобы неоднократное попадание снарядов на лаосскую территорию можно было объяснить ошибкой. Эскалация конфликта между Камбоджи и Таиланда переросла в открытые боевые действия утром 24 июля. После серии перестрелок стороны начали обмен артиллерийскими ударами. Камбоджа применила реактивные системы залпового огня «Град», в том числе по гражданским объектам на таиландской территории. В ответ ВВС Таиланда нанесли авиаудары по позициям камбоджийских войск. В результате столкновений имеются погибшие и раненые с обеих сторон, среди которых есть мирные жители.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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