Камбоджи обстреляла Лаос вместо Таиланда

Дальнобойные снаряды, выпущенные камбоджийскими военными по территории Таиланда, пересекли границу и разорвались на территории Лаоса. Об этом сообщил начальник пресс-службы сухопутных войск Таиланда генерал-майор Винтхай Сувари.
«Это не очень похоже на случайность, очень трудно так сильно промахнуться. Если это не случайно, то это уже игра без правил. Это совсем не поступок воинов-джентльменов», — сказал Сувари.
Он подчеркнул, что столь значительное отклонение снарядов от цели маловероятно является случайностью. Линии границы между Лаосом, Таиландом и Камбоджей расположены относительно близко к району боевых действий, однако расстояние не столь мало, чтобы неоднократное попадание снарядов на лаосскую территорию можно было объяснить ошибкой.
Эскалация конфликта между Камбоджи и Таиланда переросла в открытые боевые действия утром 24 июля. После серии перестрелок стороны начали обмен артиллерийскими ударами. Камбоджа применила реактивные системы залпового огня «Град», в том числе по гражданским объектам на таиландской территории. В ответ ВВС Таиланда нанесли авиаудары по позициям камбоджийских войск. В результате столкновений имеются погибшие и раненые с обеих сторон, среди которых есть мирные жители.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.