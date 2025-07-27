Ученые нашли простой способ продлить жизнь больным диабетом

Чжиюань Ву: тренировки продлевают жизнь диабетикам
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Тренировки на 33% снижают риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний
Тренировки на 33% снижают риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний Фото:

Спортивные занятия по выходным дням способствуют снижению вероятности преждевременной смертности среди пациентов с сахарным диабетом. К такому выводу пришли специалисты Школы общественного здравоохранения Гарвардского университета в Бостоне.

В рамках работы были изучены сведения о примерно 52 тысячах человек, страдающих диабетом, собранные в период с 1997 по 2018 год. Исследование включало вопросы, касающиеся физических нагрузок участников. Полученные данные сопоставили со статистикой смертности за 2020 год с целью выяснить, как физическая активность влияет на продолжительность жизни.

Результаты показали, что занятия спортом по выходным не только способствуют уменьшению риска ранней смерти, но и оказываются более эффективными по сравнению с регулярными тренировками, распределенными на три и более дня в неделю. У людей с диабетом, которые выполняли рекомендуемый объем физических упражнений за одну-две тренировки в неделю, риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний был на 33% ниже по сравнению с теми, кто не занимался спортом ни в рабочие дни, ни в выходные.

«Полученные результаты демонстрируют важность гибких стратегий физической активности для пациентов с диабетом, так как подобные тренировки способствуют повышению чувствительности к инсулину и лучшему контролю гликемии, что особенно актуально для лиц, испытывающих трудности с регулярным посещением тренировок», — приводит «Ридус» сообщение главы исследовательской группы Чжиюань Ву.

Тем не менее, авторы подчеркивают, что данное исследование носило наблюдательный характер и не позволяет говорить о прямой причинно-следственной связи между физической активностью и снижением смертности. В дальнейшем необходим более детальный мониторинг повседневных движений людей, включая активности, связанные с профессиональной деятельностью.

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Спортивные занятия по выходным дням способствуют снижению вероятности преждевременной смертности среди пациентов с сахарным диабетом. К такому выводу пришли  специалисты Школы общественного здравоохранения Гарвардского университета в Бостоне. В рамках работы были изучены сведения о примерно 52 тысячах человек, страдающих диабетом, собранные в период с 1997 по 2018 год. Исследование включало вопросы, касающиеся физических нагрузок участников. Полученные данные сопоставили со статистикой смертности за 2020 год с целью выяснить, как физическая активность влияет на продолжительность жизни. Результаты показали, что занятия спортом по выходным не только способствуют уменьшению риска ранней смерти, но и оказываются более эффективными по сравнению с регулярными тренировками, распределенными на три и более дня в неделю. У людей с диабетом, которые выполняли рекомендуемый объем физических упражнений за одну-две тренировки в неделю, риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний был на 33% ниже по сравнению с теми, кто не занимался спортом ни в рабочие дни, ни в выходные. «Полученные результаты демонстрируют важность гибких стратегий физической активности для пациентов с диабетом, так как подобные тренировки способствуют повышению чувствительности к инсулину и лучшему контролю гликемии, что особенно актуально для лиц, испытывающих трудности с регулярным посещением тренировок», — приводит «Ридус» сообщение главы исследовательской группы Чжиюань Ву. Тем не менее, авторы подчеркивают, что данное исследование носило наблюдательный характер и не позволяет говорить о прямой причинно-следственной связи между физической активностью и снижением смертности. В дальнейшем необходим более детальный мониторинг повседневных движений людей, включая активности, связанные с профессиональной деятельностью.
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