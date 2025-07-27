Спецпосланник Трампа обозначил сроки решения конфликта на Украине

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф выразил стремление добиться урегулирования конфликта на Украине и установить долгосрочный мир на Ближнем Востоке до окончания президентского срока Дональда Трампа в Белом доме. Об этом он заявил в интервью американскому телеканалу.
«Если мы решим проблемы России и Украины и заключим мирный договор… Если мы расширим Авраамовы соглашения, если мы добьемся прочного мира в Газе, если мы установим долгосрочный мир на Ближнем Востоке… я думаю, это будет главными достижениями», — подчеркнул Уиткофф. Его слова прозвучали в эфире Fox News.
Ранее в США впервые публично назвали имя возможного претендента на пост главы государства после Дональда Трампа. Как заявил государственный секретарь Штатов Марко Рубио, вице-президент Джей Ди Вэнс, по его мнению, мог бы стать достойным кандидатом на высший государственный пост.
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