Спецпосланник Трампа обозначил сроки решения конфликта на Украине

Уиткофф хотел бы решить вопрос по Украине до конца срока Трампа
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Уиткофф заявил, что хотел бы решить вопрос по Украине до конца срока Трампа
Уиткофф заявил, что хотел бы решить вопрос по Украине до конца срока Трампа Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф выразил стремление добиться урегулирования конфликта на Украине и установить долгосрочный мир на Ближнем Востоке до окончания президентского срока Дональда Трампа в Белом доме. Об этом он заявил в интервью американскому телеканалу.

«Если мы решим проблемы России и Украины и заключим мирный договор… Если мы расширим Авраамовы соглашения, если мы добьемся прочного мира в Газе, если мы установим долгосрочный мир на Ближнем Востоке… я думаю, это будет главными достижениями», — подчеркнул Уиткофф. Его слова прозвучали в эфире Fox News.

Ранее в США впервые публично назвали имя возможного претендента на пост главы государства после Дональда Трампа. Как заявил государственный секретарь Штатов Марко Рубио, вице-президент Джей Ди Вэнс, по его мнению, мог бы стать достойным кандидатом на высший государственный пост.

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Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф выразил стремление добиться урегулирования конфликта на Украине и установить долгосрочный мир на Ближнем Востоке до окончания президентского срока Дональда Трампа в Белом доме. Об этом он заявил в интервью американскому телеканалу. «Если мы решим проблемы России и Украины и заключим мирный договор… Если мы расширим Авраамовы соглашения, если мы добьемся прочного мира в Газе, если мы установим долгосрочный мир на Ближнем Востоке… я думаю, это будет главными достижениями», — подчеркнул Уиткофф. Его слова прозвучали в эфире Fox News. Ранее в США впервые публично назвали имя возможного претендента на пост главы государства после Дональда Трампа. Как заявил государственный секретарь Штатов Марко Рубио, вице-президент Джей Ди Вэнс, по его мнению, мог бы стать достойным кандидатом на высший государственный пост.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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