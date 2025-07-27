Путин в Петербурге поздравил личный состав Военного-морского флота с праздником

В ходе посещения Главного Адмиралтейства в Санкт-Петербурге президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил военнослужащих Военно-морского флота России с празднованием Дня ВМФ. Об этом сообщает корреспондент URA.RU, который сейчас находится на месте событий.
«Путин поздравил личный состав с Днем ВМФ в Главном Адмиралтействе в Санкт-Петербурге», — передает корреспондент URA.RU. После чего стало известно, что российский лидер посмотрит учения Военно-морского флота РФ и заслушает доклады военных.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что главный военно-морской парад, традиционно проводимый в Санкт-Петербурге в День ВМФ, будет отменен. Причина, по словам представителя Кремля, кроется в общей обстановке и безопасности.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.