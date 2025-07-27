Путин в Петербурге поздравил личный состав Военного-морского флота с праздником

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Путин поздравил личный состав Военно-морского флота РФ с Днем ВМФ
Путин поздравил личный состав Военно-морского флота РФ с Днем ВМФ Фото:

В ходе посещения Главного Адмиралтейства в Санкт-Петербурге президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил военнослужащих Военно-морского флота России с празднованием Дня ВМФ. Об этом сообщает корреспондент URA.RU, который сейчас находится на месте событий.

«Путин поздравил личный состав с Днем ВМФ в Главном Адмиралтействе в Санкт-Петербурге», — передает корреспондент URA.RU. После чего стало известно, что российский лидер посмотрит учения Военно-морского флота РФ и заслушает доклады военных.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что главный военно-морской парад, традиционно проводимый в Санкт-Петербурге в День ВМФ, будет отменен. Причина, по словам представителя Кремля, кроется в общей обстановке и безопасности.

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В ходе посещения Главного Адмиралтейства в Санкт-Петербурге президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил военнослужащих Военно-морского флота России с празднованием Дня ВМФ. Об этом сообщает корреспондент URA.RU, который сейчас находится на месте событий. «Путин поздравил личный состав с Днем ВМФ в Главном Адмиралтействе в Санкт-Петербурге», — передает корреспондент URA.RU. После чего стало известно, что российский лидер посмотрит учения Военно-морского флота РФ и заслушает доклады военных. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что главный военно-морской парад, традиционно проводимый в Санкт-Петербурге в День ВМФ, будет отменен. Причина, по словам представителя Кремля, кроется в общей обстановке и безопасности.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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