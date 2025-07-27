МОК готов допустить российских спортсменов до Олимпиады

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В МОК сообщили, что в решении о допуске российских спортсменов до игр будут учитывать опыт Олимпиады в Париже-2024
В МОК сообщили, что в решении о допуске российских спортсменов до игр будут учитывать опыт Олимпиады в Париже-2024 Фото:

Международный олимпийский комитет (МОК) заявил о намерении руководствоваться аналогичными принципами допуска российских спортсменов к участию в Олимпийских играх 2026 года, которые ранее были определены для спортсменов на Олимпиаде-2024 года в Париже. Об этом в интервью газете LEquipe сообщила глава МОК Кирсти Ковентри.

"Я не собираюсь прогнозировать решения исполнительной комиссии в сентябре и декабре, но думаю, что мы, вероятно, примем то же решение, что и в случае с Парижем", — сказала Ковентри. Ее слова публикует французское издание.

МОК в 2022 году рекомендовал отстранить спортсменов из России и Беларуси от участия в международных турнирах из-за эскалации конфликта на Украине. Однако в 2023 году организация частично ослабила ограничения, разрешив атлетам этих стран выступать в индивидуальных дисциплинах под нейтральным флагом. В результате, на Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе приняли участие 15 российских спортсменов.

Ранее стало известно, что МОК принял решение не допускать российских хоккеистов до зимних Олимпийских игр 2026 года в Италии. Соревнования пройдут в Милане и Кортина-дАмпеццо. В комитете отметили, что согласно рекомендациям от марта 2023 года в отношении команд спортсменов с российским паспортом все остается в силе.

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Международный олимпийский комитет (МОК) заявил о намерении руководствоваться аналогичными принципами допуска российских спортсменов к участию в Олимпийских играх 2026 года, которые ранее были определены для спортсменов на Олимпиаде-2024 года в Париже. Об этом в интервью газете LEquipe сообщила глава МОК Кирсти Ковентри. "Я не собираюсь прогнозировать решения исполнительной комиссии в сентябре и декабре, но думаю, что мы, вероятно, примем то же решение, что и в случае с Парижем", — сказала Ковентри. Ее слова публикует французское издание. МОК в 2022 году рекомендовал отстранить спортсменов из России и Беларуси от участия в международных турнирах из-за эскалации конфликта на Украине. Однако в 2023 году организация частично ослабила ограничения, разрешив атлетам этих стран выступать в индивидуальных дисциплинах под нейтральным флагом. В результате, на Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе приняли участие 15 российских спортсменов. Ранее стало известно, что МОК принял решение не допускать российских хоккеистов до зимних Олимпийских игр 2026 года в Италии. Соревнования пройдут в Милане и Кортина-дАмпеццо. В комитете отметили, что согласно рекомендациям от марта 2023 года в отношении команд спортсменов с российским паспортом все остается в силе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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