Reuters: Россию не допустили на Олимпийские игры 2026

Российские команды не смогут принять участие в зимних Олимпийских играх 2026 года. Решение подтвердил Международный олимпийский комитет (МОК). МОК таким образом ответил на сообщения, поступившие из России, о том, что отечественные хоккейные функционеры провели переговоры с Международной федерацией хоккея (IIHF) по поводу допуска российских сборных к Олимпиаде.
«Рекомендация Исполнительного совета МОК от марта 2023 года в отношении команд спортсменов с российским паспортом остается в силе», — передает Reuters сообщение организации. В заявлении МОК уточняется, что по определению группа отдельных нейтральных спортсменов не может считаться командой.
Кроме того, в комитете заявили, что принимают к сведению подтверждение IIHF о намерении следовать этой рекомендации и не допускать российские команды к участию в Играх. Между тем, по информации Reuters, четверо российских фигуристов в одиночных разрядах среди мужчин и женщин получили разрешение Международного союза конькобежцев на участие в отборочных соревнованиях к Олимпиаде 2026 года, но исключительно в статусе нейтральных спортсменов.
Ранее пресс-служба Федерации хоккея России сообщила, что Олимпийский комитет РФ не получал от МОК официальных уведомлений относительно недопуска национальной хоккейной сборной к участию в Олимпийских играх 2026 года. При этом латвийский портал Sportacentrs заявлял, что российская сборная не допущена к участию в Олимпиаде.
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