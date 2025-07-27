Песков не мог улететь в Питер из-за провокаций ВСУ

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Рейс Пескова задержался на два часа
Рейс Пескова задержался на два часа Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Самолет, на борту которого находился пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, задержался перед вылетом в Санкт-Петербург из-за введеного плана «Ковер» в связи с атаками украинских беспилотников.

«Вылет перенесли из-за „Ковра“», — подтвердил Песков Юнашеву. Видео с пресс-секретарем российского лидера журналист опубликовал в своем telegram-канале. 

Вылет самолета, запланированный на 9:30 был задержан из-за атаки украинских беспилотников в Ленинградской области и введения плана «Ковер». Пассажирам пришлось несколько часов ждать на борту, пока не будет разрешено отправление. В итоге задержка составила два часа. Песков направлялся в Петербург для участия в учениях ВМФ. 

Сегодня в Ленинградской области, включая Всеволожский и Кронштадтский районы, были зафиксированы взрывы. Местные жители сообщают о работе систем ПВО. Над Всеволожском слышали звуки перехвата объектов, передает «Ридус».

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Самолет, на борту которого находился пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, задержался перед вылетом в Санкт-Петербург из-за введеного плана «Ковер» в связи с атаками украинских беспилотников. «Вылет перенесли из-за „Ковра“», — подтвердил Песков Юнашеву. Видео с пресс-секретарем российского лидера журналист опубликовал в своем telegram-канале.  Вылет самолета, запланированный на 9:30 был задержан из-за атаки украинских беспилотников в Ленинградской области и введения плана «Ковер». Пассажирам пришлось несколько часов ждать на борту, пока не будет разрешено отправление. В итоге задержка составила два часа. Песков направлялся в Петербург для участия в учениях ВМФ.  Сегодня в Ленинградской области, включая Всеволожский и Кронштадтский районы, были зафиксированы взрывы. Местные жители сообщают о работе систем ПВО. Над Всеволожском слышали звуки перехвата объектов, передает «Ридус».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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