В День ВМФ Путин прибыл к зданию Адмиралтейства в Петербурге на катере «Раптор». Фото

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Патрульный катер имеет бортовой номер 001
Патрульный катер имеет бортовой номер 001 Фото:
новость из сюжета
День ВМФ-2025

Российский лидер Владимир Путин прибыл к зданию Адмиралтейства на катере «Раптор» с бортовым номером 001. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Перед началом проверки оперативного учения „Июльский шторм“. Прибытие к зданию Главного Адмиралтейства», — сказано в подписи к фото. Оно опубликовано на сайте Кремля.

В День Военно-Морского флота глава государства находится в Санкт-Петербурге. В ходе визита в Главное Адмиралтейство он поздравил военнослужащих Военно-Морского Флота с профессиональным праздником. Кроме того, президент в режиме видеоконференции проследил за ходом проведения оперативного учения «Июльский шторм». Также российский лидер рассказал о ключевой задаче этих учений и сообщил о преобразовании бригад морпехов в дивизии. Подробнее о заявлениях Путина в ходе визита в Санкт-Петербург читайте в материале — URA.RU.

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Российский лидер Владимир Путин прибыл к зданию Адмиралтейства на катере «Раптор» с бортовым номером 001. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. «Перед началом проверки оперативного учения „Июльский шторм“. Прибытие к зданию Главного Адмиралтейства», — сказано в подписи к фото. Оно опубликовано на сайте Кремля. В День Военно-Морского флота глава государства находится в Санкт-Петербурге. В ходе визита в Главное Адмиралтейство он поздравил военнослужащих Военно-Морского Флота с профессиональным праздником. Кроме того, президент в режиме видеоконференции проследил за ходом проведения оперативного учения «Июльский шторм». Также российский лидер рассказал о ключевой задаче этих учений и сообщил о преобразовании бригад морпехов в дивизии. Подробнее о заявлениях Путина в ходе визита в Санкт-Петербург читайте в материале — URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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