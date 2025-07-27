Российский лидер Владимир Путин прибыл к зданию Адмиралтейства на катере «Раптор» с бортовым номером 001. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
«Перед началом проверки оперативного учения „Июльский шторм“. Прибытие к зданию Главного Адмиралтейства», — сказано в подписи к фото. Оно опубликовано на сайте Кремля.
В День Военно-Морского флота глава государства находится в Санкт-Петербурге. В ходе визита в Главное Адмиралтейство он поздравил военнослужащих Военно-Морского Флота с профессиональным праздником. Кроме того, президент в режиме видеоконференции проследил за ходом проведения оперативного учения «Июльский шторм». Также российский лидер рассказал о ключевой задаче этих учений и сообщил о преобразовании бригад морпехов в дивизии. Подробнее о заявлениях Путина в ходе визита в Санкт-Петербург читайте в материале — URA.RU.
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