В Республике Башкортостан произошло ДТП с участием автобуса, в салоне которого находились 40 человек. Транспортное средство съехало с дороги в кювет и опрокинулось. Об этом сообщила Госавтоинспекция Башкортостана.
«Житель Удмуртской Республики, управляя автобусом „Higer“ не справился с управлением и допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием», — написала пресс-служба в своем telegram-канале. Там добавили, что на момент аварии в автобусе находились 40 человек.
ДТП произошло на 35-м километре трассы Малояз — Верхние Киги в Кигинском районе. Информация о пострадавших уточняется. На месте работают сотрудники ГИБДД и экстренные службы.
Ранее в Подмосковье в результате столкновения рейсового автобуса с неисправным грузовиком погиб водитель автобуса, семеро пассажиров получили травмы. На момент аварии в салоне находились 12 человек, передает «Ридус».
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