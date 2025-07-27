Автобус с 40 пассажирами перевернулся в Башкирии. Фото

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Автобус съехал в кювет и перевернулся (архивное фото)
Автобус съехал в кювет и перевернулся (архивное фото) Фото:

В Республике Башкортостан произошло ДТП с участием автобуса, в салоне которого находились 40 человек. Транспортное средство съехало с дороги в кювет и опрокинулось. Об этом сообщила Госавтоинспекция Башкортостана. 

«Житель Удмуртской Республики, управляя автобусом „Higer“ не справился с управлением и допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием», — написала пресс-служба в своем telegram-канале. Там добавили, что на момент аварии в автобусе находились 40 человек.

ДТП произошло на 35-м километре трассы Малояз — Верхние Киги в Кигинском районе. Информация о пострадавших уточняется. На месте работают сотрудники ГИБДД и экстренные службы.

Ранее в Подмосковье в результате столкновения рейсового автобуса с неисправным грузовиком погиб водитель автобуса, семеро пассажиров получили травмы. На момент аварии в салоне находились 12 человек, передает «Ридус».

В салоне автобуса находилось 40 пассажиров
В салоне автобуса находилось 40 пассажиров
Фото:

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В Республике Башкортостан произошло ДТП с участием автобуса, в салоне которого находились 40 человек. Транспортное средство съехало с дороги в кювет и опрокинулось. Об этом сообщила Госавтоинспекция Башкортостана.  «Житель Удмуртской Республики, управляя автобусом „Higer“ не справился с управлением и допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием», — написала пресс-служба в своем telegram-канале. Там добавили, что на момент аварии в автобусе находились 40 человек. ДТП произошло на 35-м километре трассы Малояз — Верхние Киги в Кигинском районе. Информация о пострадавших уточняется. На месте работают сотрудники ГИБДД и экстренные службы. Ранее в Подмосковье в результате столкновения рейсового автобуса с неисправным грузовиком погиб водитель автобуса, семеро пассажиров получили травмы. На момент аварии в салоне находились 12 человек, передает «Ридус».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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