В Госдуме рассказали о повышении зарплат части россиян

Депутат Говырин: повышение зарплаты коснется сотрудников Росгвардии и МВД
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Повышение затронет сотрудников Росгвардии, ФСИН, ФССП, ФПС, МВД и военнослужащих, рассказали в Госдуме
Повышение затронет сотрудников Росгвардии, ФСИН, ФССП, ФПС, МВД и военнослужащих, рассказали в Госдуме Фото:

В России произойдет повышение зарплат для части госслужащих. Об этом сообщил депутат Госдумы Алексей Говырин.

«С 1 октября 2025 года в России произойдет новое повышение заработной платы для ряда категорий государственных служащих», — заявил Говырин. Его слова передает РИА Новости. В данное число будут входить сотрудники Росгвардии, ФСИН, ФССП, ФПС и МВД, а также военнослужащие.

По информации, повышение зарплаты произойдет из-за проекта поправок к правительственному постановлению, согласно которому предлагается повысить установленный ранее коэффициент индексации с 4,5% до 7,6% в ответ на увеличение уровня инфляции. Заработные платы будут пересчитаны с октября, но поступят только в ноябре.

Также сообщали, что в августе работающие пенсионеры получат прибавку. Минимальная надбавка составит 145 рублей 69 копеек, максимальная — 437 рублей. Об этом сообщил телеканал «Царьград».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В России произойдет повышение зарплат для части госслужащих. Об этом сообщил депутат Госдумы Алексей Говырин. «С 1 октября 2025 года в России произойдет новое повышение заработной платы для ряда категорий государственных служащих», — заявил Говырин. Его слова передает РИА Новости. В данное число будут входить сотрудники Росгвардии, ФСИН, ФССП, ФПС и МВД, а также военнослужащие. По информации, повышение зарплаты произойдет из-за проекта поправок к правительственному постановлению, согласно которому предлагается повысить установленный ранее коэффициент индексации с 4,5% до 7,6% в ответ на увеличение уровня инфляции. Заработные платы будут пересчитаны с октября, но поступят только в ноябре. Также сообщали, что в августе работающие пенсионеры получат прибавку. Минимальная надбавка составит 145 рублей 69 копеек, максимальная — 437 рублей. Об этом сообщил телеканал «Царьград».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...