Сигнал бедствия и удар молнии: за ночь в России произошло сразу два инцидента с самолетами

В ночь на 28 июля произошло два инцидента, связанных с самолетами: в самолет, летевший из Тюмени в Москву, ударила молния, а российский самолет Embraer 190, который подал сигнал бедствия над Каспийским морем. Последний благополучно приземлился в Махачкале. Об этом заявили в авиаслужбах.
«Самолет приземлился в Махачкале в 00:45 мск», — сказали в службах. Информацию приводит «Интерфакс». Данное судно летело из Ижевска в Махачкалу.
А на самолете из Тюмени, в который ударила молния, были обнаружены незначительные повреждения. После удара были оплавлены заклепки. Проводится проверка состояния воздушного судна.
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