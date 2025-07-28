Сигнал бедствия и удар молнии: за ночь в России произошло сразу два инцидента с самолетами

Российский самолет Embraer, подавший сигнал бедствия, приземлился в Махачкале
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Самолет благополучно приземлился в Махачкале, сообщают авиаслужбы
Самолет благополучно приземлился в Махачкале, сообщают авиаслужбы Фото:

В ночь на 28 июля произошло два инцидента, связанных с самолетами: в самолет, летевший из Тюмени в Москву, ударила молния, а российский самолет Embraer 190, который подал сигнал бедствия над Каспийским морем. Последний благополучно приземлился в Махачкале. Об этом заявили в авиаслужбах.

«Самолет приземлился в Махачкале в 00:45 мск», — сказали в службах. Информацию приводит «Интерфакс». Данное судно летело из Ижевска в Махачкалу.

А на самолете из Тюмени, в который ударила молния, были обнаружены незначительные повреждения. После удара были оплавлены заклепки. Проводится проверка состояния воздушного судна.

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В ночь на 28 июля произошло два инцидента, связанных с самолетами: в самолет, летевший из Тюмени в Москву, ударила молния, а российский самолет Embraer 190, который подал сигнал бедствия над Каспийским морем. Последний благополучно приземлился в Махачкале. Об этом заявили в авиаслужбах. «Самолет приземлился в Махачкале в 00:45 мск», — сказали в службах. Информацию приводит «Интерфакс». Данное судно летело из Ижевска в Махачкалу. А на самолете из Тюмени, в который ударила молния, были обнаружены незначительные повреждения. После удара были оплавлены заклепки. Проводится проверка состояния воздушного судна.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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