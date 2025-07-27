27 июля 2025
26 июля 2025

В самолет, летевший из Тюмени в Москву, ударила молния

© Служба новостей «URA.RU»
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Проводится осмотр самолета и его техническое состояние
Проводится осмотр самолета и его техническое состояние Фото:

Во время осмотра самолета после рейса из Тюмени в Москву на нем были обнаружены следы удара молнии. Как сообщается в telegram-канале «Aviaincident», на правой части фюзеляжа от разряда оплавилась заклепка.

«При послеполетном осмотре ВС, обнаружены следы попадания разряда атмосферного электричества (оплавленные заклепки) на правой передней части фюзеляжа. Рейс Тюмень (Рощино) — Москва (Внуково) от 23 июля 2025 года», — говорится в сообщении.

Уточняется, что момент попадания молнии в самолет установить не удалось. Проводится оценка состояния воздушного судна.

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Во время осмотра самолета после рейса из Тюмени в Москву на нем были обнаружены следы удара молнии. Как сообщается в telegram-канале «Aviaincident», на правой части фюзеляжа от разряда оплавилась заклепка. «При послеполетном осмотре ВС, обнаружены следы попадания разряда атмосферного электричества (оплавленные заклепки) на правой передней части фюзеляжа. Рейс Тюмень (Рощино) — Москва (Внуково) от 23 июля 2025 года», — говорится в сообщении. Уточняется, что момент попадания молнии в самолет установить не удалось. Проводится оценка состояния воздушного судна.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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