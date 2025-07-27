В самолет, летевший из Тюмени в Москву, ударила молния

Проводится осмотр самолета и его техническое состояние
Во время осмотра самолета после рейса из Тюмени в Москву на нем были обнаружены следы удара молнии. Как сообщается в telegram-канале «Aviaincident», на правой части фюзеляжа от разряда оплавилась заклепка.
«При послеполетном осмотре ВС, обнаружены следы попадания разряда атмосферного электричества (оплавленные заклепки) на правой передней части фюзеляжа. Рейс Тюмень (Рощино) — Москва (Внуково) от 23 июля 2025 года», — говорится в сообщении.
Уточняется, что момент попадания молнии в самолет установить не удалось. Проводится оценка состояния воздушного судна.
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