Паслер запустил бизнес-проект для участников СВО

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер запустил проект «Патриот» для помощи в открытии собственного бизнеса участникам Специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил глава региона в своем telegram-канале.
«Запускаем в Свердловской области новый проект в рамках программы поддержки участников СВО и их семей. Проект „Патриоты“ поможет бойцам, вернувшимся домой на Средний Урал, открыть свой бизнес. Специалисты областного Фонда поддержки предпринимательства за два месяца обучат основам ведения бизнеса. За участниками будут закреплены опытные наставники, которые дадут профессиональные консультации. Результатом обучения станет разработка своего бизнес-проекта», — написал Паслер.
Занятие по программе будет проходить в гибридном формате (очно и онлайн). В проект входит обучающий блок по основам предпринимательской деятельности, психологические тренинги для мотивации и поддержания ресурсного состояния, консультационно-наставническое сопровождение по разработке дорожной карты создания и развития своего дела, написанию бизнес-плана и итоговая защита бизнес-проектов.
До конца 2025-го в несколько потоков планируется обучить около 100 человек. Ранее для свердловчан, участвовавших в СВО, были созданы программы «Управленческие кадры Урала» и «Агромотиватор».
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