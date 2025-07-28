Камни и песок вымывает на нижний ярус набережной под мостом Челюскинцев
В Тюмени размывает набережную из-за сильного ливня. Как сообщил фотокорреспондент URA.RU, под мостом Челюскинцев разрушается плитка, песок и камни вымывает на нижний ярус.
«С моста Челюскинцев льется вода. Разрушается плитка на набережной, под мостом образовалась большая яма. Песок и камни вымыло на нижний ярус. Здесь все в грязи. Вода тоже ушла на первый ярус», — рассказал фотокорреспондент агентства.
Как сообщили URA.RU в администрации города, на место направили специалистов «Тюменьгормост». Они выставят ограждения. О других мерах будет сообщено позднее.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!