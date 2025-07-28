В Тюмени размывает набережную. Видео

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Камни и песок вымывает на нижний ярус набережной под мостом Челюскинцев
Камни и песок вымывает на нижний ярус набережной под мостом Челюскинцев Фото:

В Тюмени размывает набережную из-за сильного ливня. Как сообщил фотокорреспондент URA.RU, под мостом Челюскинцев разрушается плитка, песок и камни вымывает на нижний ярус.

«С моста Челюскинцев льется вода. Разрушается плитка на набережной, под мостом образовалась большая яма. Песок и камни вымыло на нижний ярус. Здесь все в грязи. Вода тоже ушла на первый ярус», — рассказал фотокорреспондент агентства.

Как сообщили URA.RU в администрации города, на место направили специалистов «Тюменьгормост». Они выставят ограждения. О других мерах будет сообщено позднее.

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В Тюмени размывает набережную из-за сильного ливня. Как сообщил фотокорреспондент URA.RU, под мостом Челюскинцев разрушается плитка, песок и камни вымывает на нижний ярус. «С моста Челюскинцев льется вода. Разрушается плитка на набережной, под мостом образовалась большая яма. Песок и камни вымыло на нижний ярус. Здесь все в грязи. Вода тоже ушла на первый ярус», — рассказал фотокорреспондент агентства. Как сообщили URA.RU в администрации города, на место направили специалистов «Тюменьгормост». Они выставят ограждения. О других мерах будет сообщено позднее.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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