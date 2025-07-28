В ряде районов города было зафиксировано отключение электроэнергии
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Вооруженные силы Украины осуществили атаку на Донецк с использованием беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщают очевидцы.
Также отмечается, что в ряде районов города было зафиксировано отключение электроэнергии. По сообщениям очевидцев, один из дронов столкнулся с пятиэтажным жилым зданием на улице Сомова, в результате чего возникло возгорание.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!