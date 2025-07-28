28 июля 2025

ВСУ атаковали пятиэтажный дом в Донецке. Видео

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В ряде районов города было зафиксировано отключение электроэнергии
В ряде районов города было зафиксировано отключение электроэнергии Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины осуществили атаку на Донецк с использованием беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщают очевидцы.

Также отмечается, что в ряде районов города было зафиксировано отключение электроэнергии. По сообщениям очевидцев, один из дронов столкнулся с пятиэтажным жилым зданием на улице Сомова, в результате чего возникло возгорание.

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Вооруженные силы Украины осуществили атаку на Донецк с использованием беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщают очевидцы. Также отмечается, что в ряде районов города было зафиксировано отключение электроэнергии. По сообщениям очевидцев, один из дронов столкнулся с пятиэтажным жилым зданием на улице Сомова, в результате чего возникло возгорание.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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