Вооруженные силы Украины нанесли удар по Донецку с применением беспилотников, в городе слышны взрывы, видны вспышки и работа систем ПВО. В результате атаки без электроснабжения осталось свыше 150 тысяч жителей города, зафиксированы попадания по пятиэтажному жилому дому и одному из бизнес-центров, сообщили очевидцы. Что известно об атаке ВСУ к этому часу в материале URA.RU.
ВСУ атаковали Донецк дронами
По сообщению местных жителей, один из беспилотных летательных аппаратов врезался в пятиэтажное жилое здание на улице Сомова, в результате чего вспыхнул пожар. Помимо этого, в ряде районов города было зафиксировано отключение электроэнергии. Жители отмечают, что в настоящее время продолжают слышать звуки пролетающих дронов. По воздушным целям работают подразделения противовоздушной обороны.
Согласно некоторым сведениям, украинские военные могли также нанести удар по электроподстанции. Ранее поступала информация о перебоях с электроснабжением в нескольких районах города. По данным компании «Донецкэнерго», в Донецке, Макеевке и Ясиноватой без света остались более 150 тысяч человек в результате атаки украинских беспилотников.
Дрон ВСУ атаковал бизнес-центр в Донецке
Украинский беспилотник совершил атаку на бизнес-центр в Донецке, расположенном на территории ДНР, сообщает корреспондент РИА Новости. По предварительной информации, в результате инцидента повреждено остекление здания. Удар дрона пришелся вблизи входа в бизнес-центр.
На месте происшествия были найдены обломки беспилотного летательного аппарата с элементами микросхем. По информации донецкого филиала ВГТРК, украинские вооруженные силы осуществляют интенсивные обстрелы столицы Донецкой Народной Республики. В результате атаки повреждения получили жилые здания, расположенные в различных районах города. Сведения о возможных пострадавших уточняются. Последние новости об отражении атак беспилотников — в онлайн-трансляции URA.RU.
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