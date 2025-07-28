28 июля 2025

Украинские дроны атаковали бизнес-центр в Донецке

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После столкновения дрона с жилым домом, произошло возгорание
После столкновения дрона с жилым домом, произошло возгорание Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Беспилотник ВСУ атаковал бизнес-центр в Донецке, повредив остекление здания. На месте обнаружены фрагменты дрона, информация о пострадавших уточняется. Об этом сообщают СМИ.

«Дрон Вооруженных сил Украины совершил атаку на бизнес-центр в Донецке (ДНР). По предварительным данным, в результате удара повреждено остекление здания, причем попадание пришлось в районе входа. На месте происшествия обнаружены фрагменты беспилотника, включая микросхемы летательного аппарата. Информация о пострадавших уточняется», — передает РИА Новости. 

Ранее URA.RU рассказывало, что ВСУ атаковали Донецк с использованием БПЛА. В ряде районов города зафиксировано отключение электроэнергии. Как рассказывают очевидцы, после столкновения одного из дронов с пятиэтажным жилым зданием на улице Сомова произошло возгорание.

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Беспилотник ВСУ атаковал бизнес-центр в Донецке, повредив остекление здания. На месте обнаружены фрагменты дрона, информация о пострадавших уточняется. Об этом сообщают СМИ. «Дрон Вооруженных сил Украины совершил атаку на бизнес-центр в Донецке (ДНР). По предварительным данным, в результате удара повреждено остекление здания, причем попадание пришлось в районе входа. На месте происшествия обнаружены фрагменты беспилотника, включая микросхемы летательного аппарата. Информация о пострадавших уточняется», — передает РИА Новости.  Ранее URA.RU рассказывало, что ВСУ атаковали Донецк с использованием БПЛА. В ряде районов города зафиксировано отключение электроэнергии. Как рассказывают очевидцы, после столкновения одного из дронов с пятиэтажным жилым зданием на улице Сомова произошло возгорание.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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