США подумывают купить у России Командорские острова

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Решение могло бы значительно усилить мониторинг активности китайских подводных лодок
Решение могло бы значительно усилить мониторинг активности китайских подводных лодок Фото:

США рассматривают возможность покупки Командорских островов у России. Такое предложение сделал полковник Джеффри Фриц, служащий в составе командования обеспечения безопасности сухопутных войск США в Эстонии.

«Предлагается, чтобы США осуществили мирную и прагматичную покупку островов Командор у Российской Федерации за 15 миллиардов долларов», — говорится в статье Фрица для Breaking Defense. По его словам, это могло бы значительно усилить позиции США в Арктике и улучшить мониторинг активности китайских подводных лодок.

Командорские острова, расположенные на важном морском перекрестке между Северной Америкой и Азией, имеют ключевое значение для контроля над арктическими водами. В условиях растущего интереса Китая к этому региону, где Пекин активно развивает свои военные и экономические амбиции, наличие американского присутствия на этих островах может стать важным фактором сдерживания. Китайские подводные лодки, такие как «Цзинь» и «Тан», могут представлять угрозу для безопасности США, если они получат возможность действовать в Арктике. Существуют опасения, что эти подводные лодки могут использовать арктические воды для запуска ракет, что сократит время реакции Вашингтона до критических 15 минут.

Идея о покупке Командорских островов вызывает ассоциации с исторической покупкой Аляски в 1867 году, когда госсекретарь Уильям Сьюард приобрёл эту территорию за 7,2 миллиона долларов. На тот момент сделка подвергалась критике, но со временем Аляска стала ключевым элементом энергетической и оборонной стратегии США.

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США рассматривают возможность покупки Командорских островов у России. Такое предложение сделал полковник Джеффри Фриц, служащий в составе командования обеспечения безопасности сухопутных войск США в Эстонии. «Предлагается, чтобы США осуществили мирную и прагматичную покупку островов Командор у Российской Федерации за 15 миллиардов долларов», — говорится в статье Фрица для Breaking Defense. По его словам, это могло бы значительно усилить позиции США в Арктике и улучшить мониторинг активности китайских подводных лодок. Командорские острова, расположенные на важном морском перекрестке между Северной Америкой и Азией, имеют ключевое значение для контроля над арктическими водами. В условиях растущего интереса Китая к этому региону, где Пекин активно развивает свои военные и экономические амбиции, наличие американского присутствия на этих островах может стать важным фактором сдерживания. Китайские подводные лодки, такие как «Цзинь» и «Тан», могут представлять угрозу для безопасности США, если они получат возможность действовать в Арктике. Существуют опасения, что эти подводные лодки могут использовать арктические воды для запуска ракет, что сократит время реакции Вашингтона до критических 15 минут. Идея о покупке Командорских островов вызывает ассоциации с исторической покупкой Аляски в 1867 году, когда госсекретарь Уильям Сьюард приобрёл эту территорию за 7,2 миллиона долларов. На тот момент сделка подвергалась критике, но со временем Аляска стала ключевым элементом энергетической и оборонной стратегии США.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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