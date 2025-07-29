Кнайсль заявила, что правительство Вучича «висит на волоске»

Правительство президента Сербии Александра Вучича находится в очень шатком положении. Об этом заявила экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль.
«Несколько недель назад произошла эскалация, и по кадрам, по сообщениям в СМИ складывалось впечатление, что положение правительства Вучича висит на волоске», — заявила Кнайсль. Ее слова приводит ТАСС. По ее мнению, Вучич находится в крайне сложном положении и она не видит его определенного политического курса.
Ранее Сербию охватили массовые протесы. Там же граждане поставили ультиматум власти о проведении досрочных выборов и убрать палаточный лагерь сторонников президента у парламента. На улицы вышли около 36 тысяч человек.
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